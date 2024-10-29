Bir il daha maden kuşatması altında

Haber Merkezi

Yüzölçümünün yüzde 93’üne maden ruhsatı verilen Gümüşhane’deki Gümüştuğ Vadisi’nde yapılan maden arama sondaj çalışmaları nedeniyle bölgedeki su kaynakları tehlike altında. Halk "Vadimizde maden istemiyoruz" dedi. 4’üncü grup madenler bakır, gümüş, altın, çinko arama ve işletme ruhsatı verilen kentteki maden arama çalışmaları tepki çekti.

Torul ilçesinde bulunan Gümüştuğ Vadisi’nde yapılan maden arama sondaj çalışmaları nedeniyle bölgede bulunan köylerin su kaynakları tehlike altına girdiğini söyleyen "Vadimizde maden istemiyoruz’’ dedi.

MA’ya konuşan Gümüşhaneliler Kültür Sanat Çevre ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Kamil Koç, ‘‘Sondaj çalışmaları bile su kaynaklarının yer değiştirmesine, kesilmesine neden olurken, bölgeye maden açılmasının etkisi düşünülemez. Vahşi madencilik hayvancılığı ve tarımı etkileyecek. Sondajların devam etmesi halinde on binlerce ağaç daha kesilecek. Bu ise bölgede heyelan riskini arttıracak’’ dedi.