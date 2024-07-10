Bir ilçede şap hastalığı alarmı: Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Şırnak’ın İdil ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. İlçede 2 ay boyunca hayvan hareketleri durduruldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 9 Eylül 2024 tarihine kadar kesim amaçlı dışında ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtilerek, “İlçemize bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı çıkması sebebiyle, ilçemizin tamamına 2 ay boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında 9 Eylül 2024 tarihine kadar kapatılmıştır.

Yetiştiricilerimizin bu konuda hassas olması, aksi takdirde Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

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ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, hayvanlarda görülen ve bulaşıcı olan bir viral hastalıktır. Genellikle koyun ve keçilerde rastlanır, ancak bazı durumlarda diğer hayvanları da etkileyebilir. Şap virüsü, Picornaviridae ailesine ait bir RNA virüsüdür.

Hastalık genellikle yüksek ateş, ağız ve burun mukozasında ülserler, kabarcıklar ve yaralar oluşturarak kendini gösterir. Bu lezyonlar hayvanların beslenmesini ve nefes almasını zorlaştırabilir. Ayrıca, hastalık hayvanların süt ve et verimini de olumsuz etkileyebilir.

Şap, hayvan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturabilir ve bu nedenle hastalık kontrol altına alınmalı ve yayılması engellenmelidir. Bu amaçla, aşılar ve karantina önlemleri gibi yöntemler kullanılarak hastalığın yayılması önlenmeye çalışılır.