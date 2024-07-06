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Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Yerel
  • 06.07.2024 17:35
  • Giriş: 06.07.2024 17:35
  • Güncelleme: 06.07.2024 17:39
Kaynak: AA
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA

Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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