Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Dalga ve dip akıntı nedeniyle Bartın'da denize girmek yasaklandı.



İnkumu’nda dalgalar ve çeken dip akıntı sebebiyle yaşabilecek boğulmaları önlenlemek için denize girmek yasaklandı.

Kırmızı bayrak çekilen plajda denize giren vatandaşlar, plajda görev yapan cankurtaranlar tarafından ikaz ediliyor.

Denize girme yasağının, dalga ve dip akıntısı tehlikesinin bitmesinin ardından sona ermesi bekleniyor.