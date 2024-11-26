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Bir ilde daha eğitime ara verildi

Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Güncel
  • 26.11.2024 09:54
  • Giriş: 26.11.2024 09:54
  • Güncelleme: 26.11.2024 09:56
Kaynak: AA
Bir ilde daha eğitime ara verildi
Fotoğraf: AA

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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