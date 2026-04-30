Bir ilde daha ekmeğe zam

Edirne’de 200 gram ekmeğin satış fiyatı, 2 lira 50 kuruş zamla 17 lira 50 kuruşa yükseldi.

Edirne’de uzun süredir 15 liradan satılan 200 gram ekmek fiyatı, gelen zamla 17 lira 50 kuruşa çıktı. Edirneliler, yarından itibaren ekmeği zamlı olarak satın alacak.

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, kararın yarından itibaren tüm il genelinde uygulanmaya başlayacağını belirtti.

Cingöz, "Türkiye genelinde 200 gram ekmek 17,5 lira oldu. 1 Mayıs itibarıyla Edirne ilçeleri de dahil olmak üzere uygulanmaya başlayacak. Herkese hayırlı olsun" dedi.