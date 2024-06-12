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Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Niğde'de ekmeğe zam geldi. Geçen yıl Ağustos ayında 6 lira 50 kuruşa yükselen 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

Ekonomi
  • 12.06.2024 09:52
  • Giriş: 12.06.2024 09:52
  • Güncelleme: 12.06.2024 09:55
Kaynak: İHA
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Niğde’de geçen yıl Ağustos ayında 6 lira 50 kuruşa yükselen 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 200 gram ekmeğin 8 liraya satılması yönünde karar aldı.

Komisyonda alınan karara göre Niğde’de 200 gram ekmeğin fiyatına 1 lira 50 kuruş daha zam yapılmasına karar verildi. 

Karara göre, 6 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmek 8 TL oldu.

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