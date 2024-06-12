Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Niğde'de ekmeğe zam geldi. Geçen yıl Ağustos ayında 6 lira 50 kuruşa yükselen 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.
Kaynak: İHA
Niğde’de geçen yıl Ağustos ayında 6 lira 50 kuruşa yükselen 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.
Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 200 gram ekmeğin 8 liraya satılması yönünde karar aldı.
Komisyonda alınan karara göre Niğde’de 200 gram ekmeğin fiyatına 1 lira 50 kuruş daha zam yapılmasına karar verildi.
Karara göre, 6 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmek 8 TL oldu.