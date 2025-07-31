Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 200 gram ekmeğin fiyatının yarından geçerli olmak üzere 12,5 liradan 15 liraya yükseleceğini açıkladı.

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatına yüzde 20 zam yapıldı.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olarak 200 gram ekmek 15 lira olacak" ifadesini kullandı.