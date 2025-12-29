Bir ilde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi

Karabük Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamayla, il genelinde ulaşım ve güvenliği riske atan hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Kararın kapsamının oldukça geniş tutulduğu belirtilirken, tatil edilen kurumlar şu şekilde sıralandı:

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları,

Yaygın eğitim kurumları,

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,

Özel eğitim kursları,

Halk eğitimi merkezleri.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Aralık Salı günü, kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personelin (engelli çalışanlar) görevlerine gitmeyerek idari izinli sayılacakları ifade edildi.