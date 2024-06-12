Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Karabük'te ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Karar, 15 Haziran itibarıyla uygulanacak.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen mayıs ayı güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, orman yangınlarının önlenmesine yönelik duyarlılık çağrısı yaptı.

Yavuz, "15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde Karabük sınırları içindeki ormanlara girişler, izin verilen kişiler dışında yasaklanmıştır. Unutmayalım ki geleceğimiz olan yeşil vatanı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir" diye konuştu.

Bugün, Ankara'da ormanlık alanlara girişler de Valilik kararıyla 30 Eylül'e kadar yasaklanmıştı.