Bir istasyon, üç insan ve bir ülkenin vicdanı!

Kültür Sanat Servisi

Nâzım Hikmet’in unutulmaz eseri 'Yolcu', duayen oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz’in rejisiyle seyirciyle buluşuyor. 11 Ekim saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi CKM’de promiyer yapacak olan oyun, Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye hazırlandı.

Oyunda Rutkay Aziz’le birlikte usta oyuncu Taner Barlas, etkili performansıyla dikkat çeken Ekin Aksu, tiyatro sahnelerinin öne çıkan oyuncularından Özcan Alpar ve genç ve yetenekli oyuncu Enes Sarı rol alıyorlar.

Nâzım Hikmet’in dizelerindeki yoksulluğun, sessizliğin, özlemin uğultuları bu kez Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği seferberlik yıllarında, karlı ve ıssız bir Anadolu istasyonunda karşımıza çıkıyor. 'Yolcu' yalnızlığın, bekleyişin ve suskunluğun ortasında sıkışan, yarınlara umutla bakan üç yalnız insanın içindeki yangını, bugünün seyircisine yeniden soruyor.