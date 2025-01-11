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Bir ithal içki grubuna daha zam yapıldı

Bira ve rakının ardından bir başka içki grubuna daha zam yapıldı. İthal vodka, cin, tekila ve kanyak gibi içkilere zam geldi.

Ekonomi
  • 11.01.2025 09:53
  • Giriş: 11.01.2025 09:53
  • Güncelleme: 11.01.2025 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
Bir ithal içki grubuna daha zam yapıldı

2025 için geçerli olan yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından içkiye yeni zamlar yapılmaya başlandı.

Şu ana kadar bütün bira ve rakı ürünlerine zam yapılmasının ardından son olarak da ithal vodka, cin, tekila ve kanyak gibi içkilere zam geldi.

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan duyurdu.

Buna göre markanın en ucuz votkası 480 liraya yükselirken; 70'lik versiyonu 1195 lira oldu.

İki içki grubuna daha zam yapıldı
Bir bira ve rakı grubuna daha zam yapıldı
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