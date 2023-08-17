Bir kadın daha bir erkeğin evinin balkonundan düşerek öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ziyarete gittiği arkadaşı Timuçin A.'nın 2'nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen Gizem Kılınç (29), yaşamını yitirdi. Polis, olayda cinayet şüphesi üzerine Timuçin A.'yı gözaltına aldı.

Kadın 17.08.2023 21:25 Giriş: 17.08.2023 21:25

Güncelleme: 17.08.2023 21:28 Kaynak: DHA

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