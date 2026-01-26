Bir kadın daha vahşi şekilde katledildi: Söylenecek söz kalmadı

İstanbul Şişli’de bir çöp konteynerinde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khakımova’nın vahşice katledilmesi kadınları isyan ettirdi. Kadın cinayetlerinin cezasızlıkla beslenen bir düzenin sonucu olduğunu vurgulayan kadın örgütleri, İstanbul ve Ankara’da alanlara çıkarak “Bu düzen öldürüyor. Bu vahşetin sorumlusu cezasızlık politikalarıdır’’ diyerek her kadın cinayetinin hesabını sormaya devam edeceklerini vurguladı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına aldı. 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov’un emniyette verdiği ifadede Khakımova ile ilişkisi olduğunu, aralarında çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

KAĞIT TOPLARKEN FARK ETTİ

Olay, cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta meydana geldi. Kâğıt toplayan O.Ç., konteynerin içindeki cesedi fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir valiz de mahallede bulundu ve incelemeye alındı.

Khakımova’nın cansız bedeni Şişli’deki çöp konteynerinde bulundu. (Fotoğraf: DHA)

8 SAAT SONRA YAKALADILAR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov’un cinayeti işlediğini, cinayete yardım ettikleri iddia edilen 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev’ın ise ona yardım ettiğini tespit etti. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, katil zanlısı ile arkadaşının Gürcistan’a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı’na gittiklerini belirledi. Uglı ve Kamalkhodaev yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin 58 yaşındaki E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki şüphelinin valizle sokaklarda yürüdüğü ve çöp konteynerine poşet bıraktığı anlar yer aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BU KAÇINCI CİNAYET?

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerin ardından polis ekipleri, cinayetin işlendiği Ümraniye Atatürk Mahallesi Gümüşdere Sokak’taki eve gelerek inceleme yaptı. 4 katlı binanın zemin katında bulunan evin ışıklarının ve camlarının açık olduğu, sehpa üzerinde bir resim bulunduğu görüldü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, BirGün’e yaptığı değerlendirmede cinayetin münferit olmadığını vurguladı. Güllü, “Bu ülkede kadınlar artık korunmadıklarını biliyor. Koruma kararları kâğıt üzerinde kalıyor, mekanizmalar ya işlemiyor ya da tersine işliyor” dedi. Kadın cinayetlerinin yıllardır sistematik biçimde sürdüğünü hatırlatan Güllü, Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Emine Bulut, Ayşe Paşalı ve Güldünya Tören cinayetlerini anımsattı. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının kadınların yaşam hakkını hedef aldığını belirten Güllü, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmamasının failleri cesaretlendirdiğini söyledi. Kadın cinayetlerinin sistematik şekilde devam ettiğini kaydeden Güllü, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararıyla birlikte kadınların yaşam hakkının yok sayıldığını belirtti. “İktidar, kadınların hayatını korumak yerine siyasi tercihler yaptı” diyen Güllü, 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmamasının ve infaz düzenlemelerinin failleri cesaretlendirdiğini söyledi. Güllü ‘‘Kaçıncı cinayet? Mekanizmaların işlemediği, işleyen mekanizmaların tersine işleyerek kadını açıkça hedef haline getiren açıklamalarıyla, kadının yaşam tarzına müdahaleleriyle bu açık çeki bu iktidar veriyor’’ dedi. Covid-19 sürecinde yapılan düzenlemelerle şiddet faillerinin serbest bırakıldığını hatırlatan Güllü, bu durumun kadın ölümlerini artırdığını vurguladı. Bireysel silahlanmadaki artışa da dikkat çeken Güllü, şöyle devam etti: “Artık kadınlar evlerinde, hane içinde ateşli silahlarla öldürülüyor. Çocukların bulunduğu ortamlarda dahi silahlar ölüm aracı haline geliyor.”

Federasyon verilerine göre, 2025 yılında en az 392 kadının erkekler tarafından katledildiğini anımsatan Güllü, “Bu ülkede kadınlar ölmek istemiyor” diyerek yalnızca kadın örgütlerinin değil, baroların, meslek odalarının ve tüm toplumun bu mücadelede sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Güllü “İktidardan şapkasını değil, aklını ve vicdanını ortaya koymasını istiyoruz” dedi.

Durdona Khakımova

YABANCILAR RİSK ALTINDA

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü Irmak Akman ise yaptığı açıklamada 2025’te şüpheli kadın ölümlerindeki artışa dikkat çekti. Akman, “2024’e kıyasla 2025’te özellikle şüpheli kadın ölümü sayılarındaki artış çarpıcı. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınları kadın cinayetleri ve erkek şiddetinden koruyamadığı artık kabul edilen bir gerçek” dedi. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin faillerdeki cezasızlık algısını güçlendirdiğini vurgulayan Akman, “Pek çok cinayetin üzeri ‘şüpheli ölüm’ denilerek örtülüyor. Failin kamu görevlisi ya da güçlü bağlantılara sahip olması halinde soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin sağlıklı yürütülmediğini defalarca gördük” diye konuştu. Yabancı uyruklu kadınların çok daha kırılgan bir konumda olduğunu vurgulayan Akman, her yıl binlerce kadının Türkmenistan ve Özbekistan’dan çalışmak ya da eğitim için Türkiye’ye geldiğini anımsattı. Oturma izni başvuruları reddedilen ya da süreleri dolduğu için kaçak duruma düşen kadınların kayıt dışı çalışmaya zorlandığını belirten Akman, “Bu kadınlar ısrarlı takipten şiddete, şantajdan fuhuşa sürüklenmeye ve cinayete kadar pek çok suçun hedefi haline geliyor. Çünkü hem ülkeyi tanımıyorlar hem de polise ya da sağlık kurumlarına başvurma imkanları yok” dedi. Akman, çözüm olarak kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu kadınlara af çıkarılarak kayıt altına alınmaları gerektiğini vurguladı.

GÖÇMEN KADINLAR YALNIZ DEĞİLDİR

Khakımova cinayetinin ardından kadınlar dün İstanbul ve Ankara’da alanlara çıktı. İstanbul’da Osmanbey Metro Durağı’nda buluşan binlerce kadın, cinayetin işlendiği Kuyulubağ sokağa sloganlar eşliğinde yürüdü. ‘‘Erkek şiddetini engelle’’, ‘‘Şişli’de bir yılda 3 kadın cinayeti", "Göçmen kadınlar yalnız değildir" yazılı döviz ve pankartları açan kadınlar daha sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada, özetle şöyle denildi: ‘‘Durdona Khokımova’nın yaşamını bilmiyoruz ancak bu cinayetin ardındaki erkek şiddetini çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Bir kadını, göçmen bir kadını öldürüp bedenini parçaladıktan sonra işlek bir sokağa atabilme cüretini gösteren erkeklerin sırtını dayadığı patriyarkayı tanıyoruz. Göçmen kadınların şiddet karşısında başvuru mekanizmalarına ulaşması neredeyse imkansız ve tehdit dolu. Yaşanan çeşitli olaylarda şiddet faili erkeğe işlem yapılmayıp kadınların sınır dışı edildiğini biliyoruz. Göçmen kadınların haklarını aramak istediklerinde geri gönderme merkezlerine gönderildiklerini ve yine sınır dışı edildiklerini de. Failler AKP’li vekilin evinde öldürülen Nadira Kadirova davasının üstünün rahatlıkla kapatılabilmesine güveniyor. Erkekler, Karabük’te Dina’nın öldürülmesinden sorumlu tek erkeğin beraat etmesinden güç alıyor! Erkek şiddetine karşı feminist mücadelemizi sürdüreceğiz." Ankara’da ise Yüksel Caddesi’nde yapılan açıklamada “Korumadınız, önlemediniz. Erkekler bu cüreti cezasızlıktan alıyor” denildi.

AYNI ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ

Sol Feminist Hareket üyesi Çiçek Çatalkaya, cinayetin “son derece kan dondurucu” olduğunu söyledi. Çatalkaya, Türkiye’nin bir cinayetler silsilesi içinde olduğunu, kadınlara yönelik şiddetin yalnızca bireysel olaylar olarak ele alınamayacağını vurgulayan Çatalkaya, yakın zamanda Suriye’de kadınların saçları üzerinden yürütülen propaganda ile Türkiye’de yaşanan zihniyetin benzerliğine dikkat çekti. “Kadının kafasının kesilmesiyle, kadının saçının kesilmesi ve bu saç üzerinden propaganda yapılması arasında zihniyet farkı yok” diyen Çatalkaya, her iki durumda da kadın bedeninin bir siyasal araç haline getirildiğini ifade etti. Bu tür cinayetlerin iktidarın gerici politikalarından bağımsız düşünülemeyeceğini savunan Çatalkaya, kadınların özgürce yaşayabileceği bir toplumsal düzenin ancak laikliğin güçlendirilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Çatalkaya, “Kadınların rahat nefes alabileceği, laikliğin toplumun her kesiminde hissedildiği bir yaşam biçimini ancak bu gerici politikaları geriletebildiğimiz ölçüde kurabiliriz” diye konuştu.

İNTİHAR DENİLDİ, CİNAYET ÇIKTI

İzmir’in Bornova ilçesinde 18 Aralık 2025 tarihinde intihar ettiği öne sürülen 18 yaşındaki Dilan Geyik’in, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa Bingöl tarafından öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmada, zanlının cinayetin ardından olaya intihar görünümü verdiği ortaya çıkarken, Bingöl’ün tutuklandıktan sonra cezaevinde yaşamına son verdiği bildirildi. İzmir Menemen’de de 33 yaşındaki Lokman Etken, 26 yaşındaki Gözde Akbaba’yı sokak ortasında katletmişti.