Bir kadroya iki torpilli başvurunca kişiye özel ilan açtılar

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi için açılan ilana sıralamaya birinci olarak giren depremzede aday elendi.

Kadro için açılan ilanda ALES sınavının yüzde 40’ı, yabancı dil puanının yüzde 60’ı ile yapılan puanlamada 92.64 ortalama yapan depremzede aday birinci sırada yer aldı ancak elendi.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre söz konusu kadro bir milletvekilinin yakınına verildi.

Terkoğlu yazısında elenen depremzedeye dair “Bir puan fazla verseler bile o birinci çıkıyordu” ifadesini kullandı.

“Kadro için listeye giren 6 kişiden 2’sinin torpilinin olduğu”nu söyleyen Terkoğlu, kadro için başvuru yapan diğer ismin ise babası vali, eşi bölgedeki eski kaymakamlardan birinin eşi E.B.G olduğunu aktardı.

E.B.G’nin eski kaymakam olan eşi sınavın yapıldığı gün binaya gelerek, eşi için çeşitli görüşmeler yaptı Ancak eski kaymakamın eşi kadroya seçilemedi.

YENİ İLAN AÇILDI

Daha sonra ise İskenderun Teknik Üniversitesi’nde (İSTE) yeni bir ilan açıldı.

31 Aralık tarihli ilanda, üniversitenin dış ilişkiler koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere, öğretim görevlisi kadrosu alınması kararlaştırıldı.

“Kişiye özel” olarak açılan ilanın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Lisans eğitimini Amerikan kültürü ve edebiyatı veya İngiliz dili ve edebiyatı alanlarının birinde tamamlamış olmak, (...) belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans sonrası en az üç yıl ilgili alanda yükseköğretim kurumlarında mesleki tecrübeye sahip olmak ve (...) yabancı dil sınavlarından en az 95 puan almış olmak.”

Kadro için sadece eski kaymakamın eşi E.B.G. başvuru yaptı.