Bir kahkahanın anatomisi

Ekonomi Servisi

İktidarları boyunca halktan kopan, sokağın taleplerine kulaklarını tıkayan ve gerçeklikten uzaklaşan AKP’liler, geçim mücadelesi ile alay ettiklerini artık saklamaya gerek dahi duymuyor. Meclis sıraları, AKP’lilerin emeklilerle alay eden kahkahaları ile uğultuya boğuluyor. En düşük emekli aylıklarına zam yapılmasına ilişkin Torba Kanun’da yer alan madde, önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi, en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL oldu.

Genel Kurul’da konuşan DEVA/ Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, en düşük emekli aylığına ilişkin konuştuğu sırada Meclis’te skandal sesler yükseldi. AKP sıraları, Esen’in "En düşük emekli maaşı 35 bin lira olmalıdır" sözlerinin ardından kahkahalara boğuldu. Rezalet anları tutanağa “AK PARTİ sıralarından uğultular, kahkaha sesleri” ifadeleriyle girdi. Yurttaşın yaşamından kopuk, artık bir avuç azınlık olarak kalmış AKP’liler, ayrıcalıklarını adeta geçim mücadelesi veren milyonlarla alay ederek gösterdi. Halktan destek bulamayan, sokakta karşılığı kalmayan ve gerçeklikle bağı kalmayan rejim, uygulayıcıları ile bunu bir kez daha gösterdi.

Elif Esen

Emeklilerin “Ölene kadar çalış, çalışırken öl” düzeninde emeklilik çağında dahi çalışmaya zorlandığı; işçilerin, kamu emekçilerinin, emeğiyle geçinenlerin açlık seviyesinde yaşamaya mecbur bırakıldığı, yoksulluk seviyelerinin dahi hayal olduğu, enflasyonun faturasını ödemek zorunda bıraktığı milyonlarla alay edildi. Tek adam rejiminde işlevi yok edilen, AKP’lilerin kendilerine ezberletileni uyguladığı bir tiyatroya dönüşen Meclis Genel Kurulu’nda sefalet aylıkları ile alay edildi.

ÜLKENİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜLER

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için sokakları, meydanları dolduran emekliler, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençlerin sesinin ulaşmadığı “Saray halkı”, ülkede her şeyin yolunda olduğu algısını yaratmaya çalışsa da gerçekler bundan çok uzak. Muhalefetin yargı sopasıyla baskılanmaya çalışıldığı, önlemsizliklerin atölyede, fabrikada, tatilde ölüm getirdiği, hak arayanın bastırıldığı, ihmallerin ‘fıtrat’ diye adlandırıldığı, iktidarın kendi yarattığı enflasyonun faturasını emeğin üstüne basarak kestiği ülkede; AKP’liler onurlu yaşam mücadelesi verenlerle bir kez daha ‘eğlendi’. Yararlandırdıkları kamu ihaleleri ve kendilerine aktardıkları ülke kaynaklarının, kendi servetleri olduğu illüzyonuna kapılan AKP’liler, kendilerini zengin yurttaşı “sefalete mahkûm” gördüklerini kahkahalarla itiraf etti.

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MUHALEFETE DÜŞMANLIK

Kaybettiği halk desteğini fark ederek iktidarını yargı sopası ve baskılarla yeniden inşa etmeye çalışan rejim, karşısında duran herkese düşman hukuku uyguluyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP’ye yönelik baskılar her geçen gün artıyor. Tek adam rejimi, varlığına tehdit olarak gördüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu yargı operasyonuyla tutsak etti. 19 Mart ile başlayan ve son olarak Adana, Antalya, Adıyaman belediyeleri ile devam eden operasyonlar dün de Şile Belediyesi’ne uzandı.

Rejim, kendisine isyan eden genç, yaşlı, kadın, erkek her kesimden yurttaşın karşısına kolluk ve yargı ile dikildi. İktidarın halkı demokratikleşme, ekonomik refah, yargı bağımsızlığı gibi herhangi bir konuda ikna edecek tek bir argümanı kalmadı. Toplumsal muhalefetin yükselmesinden tedirgin olan rejim AKP’lileri de suni zırhlarla korumaya aldı. Halkın yaşadığı sefalete gülebilme cüretini gösteren AKP’liler, kendilerini yargıdan, şeffaflıktan, hesap vermekten azade tutuyor. Muhalefete ve eleştirel seslere saldırabilme gücünü ise el konulan devlet mekanizmalarından alıyor. Saray ve çevresinin elinde tuttuğu yargı, yandaşa farklı, muhalefete farklı işliyor.

Rejim, baskıyla sindirmek istediklerini tutsak ederken hayati tehlikeleri dahi kendi çıkarları için görmezden geliyor. İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, düşman hukuku uygulamasının son örneği oldu. Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün yeniden hastaneye kaldırıldı. Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, tutuklandığı 23 Mart'tan bu yana 18 kilo kaybetti. Lösemi riski ve kalp krizi tehlikesi heyet raporu ile sabit olan Çalık için tutuksuz yargılama talepleri ise reddedildi.

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KRİZİN FATURASI YOKSULA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta "Enflasyona ezdirmedik" dediği yurttaşlar, enflasyondan en çok ezilenler oldu. 2023 genel seçimlerinde bir kez daha kendi bozdukları ekonomiyi iyileştirme vaatleri savuran iktidar, bu argümanının da altını dolduramadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta enflasyon verilerini değerlendirirken kullandığı "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" ifadeleri tepki çekti.

Mehmet Şimşek

TÜİK'in gerçekten uzak enflasyon verilerini dahi yanlı yorumlayan Şimşek'in iyiye gittiğini iddia ettiği sektörlerde veriler aksini gösterdi. Bakan'ın sıraladıkları arasında zam şampiyonları da yer aldı. Haziranda en çok artış gösteren harcama gruplarında eğitim de yer aldı. Yurttaş, dünyanın en yüksek gıda enflasyonuyla, OECD'nin en yüksek enflasyonuyla yaşam mücadelesi vermeye mecbur bırakıldı. Barınmadan sağlığa, eğitimden faturalar grubuna her harcamada sepet günden güne daraldı.

Kamu ihaleleri ve ülke kaynaklarıyla zengin edilenlerin aksine, AKP'lilerin 'kahkahalarla' güldüğü yurttaşlar gerçek enflasyon yüzünden alım gücü düşenler oldu.

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HAKKINI İSTEYEN EMEKÇİYE YASAK VE BASKI

Sadece emekliler değil, bir avuç azınlığın aksine emeğiyle geçinen tüm yurttaşlar hem Şimşek politikalarına hem de sermayeye ezdirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in IMF’siz IMF reçetesi ile 2023’ten bu yana asgari ücrete ara zam yapılmadı. Ülkede ortalama ücret haline gelen asgari ücret, yalnızca gıda ihtiyaçlarını dahi ayda 20 gün ancak karşılayabiliyor. İktidar, geçen yılın ardından bu sene de asgari ücrete yıl ortasında ara zam yapılmasının önünü kapasa da emekçi ücretlerine yansıtılmayan resmi enflasyon oranları, her tüketim kaleminde fiyatların güncellenmesine sebep oldu. Halihazırda açlık sınırın dahi altında olan asgari ücret, bu yıl ortasında da güncellenmeyecek. İktidarın emek düşmanlığına karşı ses yükselten, sermayeye ezdirilmeyi reddeden işçiler için ise AKP’nin ‘çözümü’ grev yasaklamaları oldu. 23 yıllık AKP iktidarında tam 21 grev yasaklandı. Prof. Dr. Aziz Çelik’in hesaplamasına göre, döneminde 11 grevi yasaklayan Turgut Özal’ı geçen AKP’nin grev yasaklamaları, tek adam rejimi ile keyfileşti.

Direnen, grevle üretimden gelen gücünü kullanan işçiler rejim tarafından baskıya maruz bırakıldı. Kamu işçileri için zam oranlarını belirleyecek Kamu Çerçeve Protokolü’nde görüşmeler sürerken yapılan yüzde 17’lik sefalet teklifi işçilerin tepkisini çekti. İşçiler, hem AKP hem de eylem kararı almaktan geri duran konfederasyonlar ile mücadele ediyor. AKP’nin 600 bini aşkın işçiyi sefalete mahkûm etme hedefine tepki gösteren T. Harb-İş sendikası üyeleri ile Başkent’e yürüyüş başlattı. Önceki gün İstanbul’dan başlayan yürüyüşün bugün Ankara’ya ulaşması bekleniyor.

Fotoğraf: BirGün

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AÇ BIRAKILAN EMEKLİLER ÖLENE KADAR ÇALIŞIYOR

6 aylık resmi enflasyon farkına göre hesaplanarak yüzde 16,67 olarak belirlendi. Gerçek enflasyonu telafi etmekten uzak zam oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığı 16 bin 881 TL oldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in itirafına göre 4 milyon 11 bin kişi, haziran ayının açlık sınırı olan 26 bin 115 TL’nin yüzde 65’ini bile karşılayamadı. Yeni ‘zam’ ile emekliler yaşamak için temel ihtiyaçlar olan barınma harcamalarından vazgeçse dahi 1 aylık gıda masrafını karşılayamayacak.

Türk-İş araştırmasına göre aynı ayda yoksulluk sınırı 85 bin TL oldu. Emekli aylığı yoksulluk sınırının yüzde 19,86’sında kaldı. Hanenin yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için 5 emeklinin bir araya gelmesi gerekiyor.

AKP’nin her seferinde “Bütçeye yük” gördüğü, çalışma çağında emekle ödenen primlerin karşılığını ‘lütuf’ gibi sunduğu emekliler için yeni plana ölene dek çalıştırma oldu. Uzun süredir emeklilik yaşını ileri çekmeyi hedefleyen iktidar, düşük ücretlerle fiili olarak çalışma süresini uzattı. Emekli yurttaşlar, çalışırken alınmayan önlemler nedeniyle iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Emeklilik çağındaki yurttaşlar inşaatlarda, bekçi kulübelerinde, atölyelerde ölesiye çalışmaya mecbur bırakıldı. Sadece yılın ilk yarısında iş cinayetinde yaşamını yitiren 65 yaş ve üzeri emekçi sayısı en az 56 olarak hesaplandı.

Emekli aylığının en az 35 bin lira olması gerektiği hesaplaması, AKP döneminde değişen mevzuatları baz alıyor. Emekli maaşları hesaplanırken, aylık bağlama oranları esas alınıyor. Hesaplamaya esas 3 ayrı dönem bulunuyor. AKP döneminde yapılan mevzuat değişiklikleri sebebiyle 2000 yılı ve öncesi ayrı, 2000-2008 yılları ayrı, 2008 yılı ve sonrası ayrı hesaplanıyor. Emeklinin her dönemi ayrı ayrı hesaplanırken aylık bağlama oranları da yıllara göre düşüyor. Başka bir deyişle, emekçi çalıştıkça emekli aylığı düşüyor. 2008 yılında prim hesaplama yöntemleri değişmeseydi, bugün en düşük emekli maaşı 35 bin lira seviyesinde olacaktı.

AKP iktidarının başladığı 2022’de 228 lira olan en düşük emekli aylığı, asgari ücretin neredeyse iki katıydı. 2003 yılında da en düşük emekli maaşı, asgari ücretten yüzde 47 daha fazlaydı. Bugün ise en düşük aylıkların, ara zam dahi yapılmayan asgari ücrete oranı 1,3 seviyesinde kaldı.

UTANÇ VERİCİ

Tüm Emeklilerin Sendikası, AKP sıralarından yükselen kahkahaları “utanç verici” olarak tanımladı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Emeklinin açlığına, yoksulluğuna, sefalete karşı kahkaha atan bir iktidarla karşı karşıyayız! Bugün Türkiye’de en düşük emekli aylığı 16.881 TL. Elektrik, doğalgaz, kira, gıda, ilaç, ulaşım... Her şey zamlı, her şey ateş pahası! Bu maaşla geçinmek bir yana, yaşamak bile mümkün değil! Bu kahkahalar; emeklilere, torununa harçlık veremeyen dedeye, pazardan çürük sebze toplayan teyzeye, ilaç kuyruğunda bekleyen insanımıza atılmış bir tokattır. Ama biz bu kahkahayı geri göndermeye geliyoruz! Çünkü biz çaresiz değiliz!”

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GERÇEK ACILARLA DAHİ ALAY EDEBİLİYORLAR

AKP'li azınlık dışında kimsenin yaşam güvencesi kalmadı. Saray çevresi kendini gerçek acılardan uzağa konumlandırdı. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili tek bir yetkili soruşturulmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine soruşturma izni dahi verilmedi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangında 2 çocuğunu kaybeden Anne Duygu Can Sarıtaş'a "Vali çok üzülüyor burada ağlama" dendi.

Çorlu’daki tren katliamında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz hakkında ikinci kez açılan “kamu görevlisine hakaret” iddiasındaki davanın duruşmasında karar çıkmadı. Oğuz Arda için adalet isteyen Öz hakkındaki iddianamede; daha önce de aynı suçlamayla yargılandığı duruşma sonrası kendisini kameraya alan polise, “Çek çekinme, Saray’ın soytarısı hepsi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Bu hâkimler beni sanık yaptı; onlara üç maymunu oynuyorlar dediğim için. Katilleri aklıyorlar. Bir kişiyi bile tutuklayamıyorlar. Evladım öldü benim, evladım” diyerek tepki göstermesi nedeniyle suçlandı.

Yurttaşla alay etme gücünü gerçek acılardan dahi kopuk kimliklerinden alan AKP'liler adeta yargıdan bağımsız tutuldu. AKP'li eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, 16 yaşındaki çocuk Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden olan kızı Fatma Zehra Kınık'a ödül gibi ceza verildi.

Yalnızca 1 gününü tutuklu geçiren Kınık cezaevinde hiç kalmadı.