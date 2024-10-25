Bir kamu görevlisine daha soruşturma izni

Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Sitesi C Blok ile ilgili bir belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Seyhan Kaymakamlığı'nın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi.

İhsan Bayram Sitesi'nde yaşamını yitirenlerin yakınları, yaptığı açıklamada, "İhmali olan, işini yapmayan kamu görevlileri bunun hesabını verecekler. Depremde kaybettiğimiz sevdiklerimiz için son nefesimize kadar mücadele etmeye unutmamaya, unutturmamaya yemin ettik. Adana'da işini hakkıyla yapan kıymetli hâkimler iyi ki varsınız" dedi.

Adana’da 10 kişinin yaşamını yitirdiği "Beluk Apartmanı A Blok" davasının beşinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Abdullah Yeldan'ın kusur durumuna ilişkin yeni bilirkişi raporu alınması için Konya Teknik Üniversitesi'ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Binada eşi ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, "21 aydır yasımı yaşamadan hukuk mücadelesi veriyorum. Umarım olumlu bir sonuç alırız" dedi.