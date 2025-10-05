Bir karar, bin kamulaştırma

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Türkiye’nin birçok ilinde enerji projeleri gerekçesiyle “acele kamulaştırma” kararı alındı.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, TEİAŞ tarafından yürütülecek çok sayıda enerji iletim hattı projesi için direk yerleri ve iletken geçiş alanları kamulaştırılacak. Bilecik’teki Söğüt TM–Kartal RES TM ve Metristepe RES TM bağlantı hatları, Mardin’deki İsdemir Mardin-2 GES TM ve Akalın Enerji İletim Hattı projeleri, Batman’daki Aydınkonak TM İrtibat Hatları Projesi bu kapsamda yer aldı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde ise Keçikaya HES üretim tesisi için bir taşınmazın EPDK tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı. Ayrıca BOTAŞ, Kahramanmaraş, Malatya ve Afyonkarahisar’daki doğal gaz boru hattı projeleri için çok sayıda taşınmazı “kamu yararı” gerekçesiyle hızla devralacak Beypazarı–Nallıhan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergâhındaki taşınmazlar da mülkiyet veya irtifak hakkı yoluyla BOTAŞ’a geçirilecek. Kararlarda, kamulaştırma gerekçesi olarak “enerji arz güvenliği” ve “altyapı yatırımlarının hızlandırılması” gösterildi.

Öte yandan bir diğer Cumhurbaşkanı kararıyla, Maden Kanunu kapsamındaki IV. grup madenler ve krom madeninden alınan devlet hakkı oranları, 1 Ocak 2025’ten itibaren yüzde 25 artırımlı uygulanacak.