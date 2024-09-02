Bir kayıp haberi de Batman’dan: 18 yaşındaki Mete'den 4 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 13 gündür devam ederken, bir kayıp haberi de Batman’dan geldi.

Batman merkezde geçen cuma sabahı dershaneye gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki Mete Basmacı’dan dört gündür haber alınamıyor.

Amida Haber'in aktardığına göre; Mete Basmacı'nın ailesi, çocuklarının cuma gününden beri kayıp olduğunu belirterek bulunması için kentte yaşayanlardan ve yetkililerden destek talebinde bulundu.

Mete Basmacı'nın ailesi, çocuklarını görenlerin 0 507 804 21 77 telefon numarasından kendilerine ulaşmasını istedi.