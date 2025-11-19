Bir kaza, birçok soru işareti

İstanbul’un Pendik ilçesinde 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in araç çarpması sonucu ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması 21 Kasım’da İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 56’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Araç sürücüsü olduğu ileri sürülen Ö.F.B.’nin “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla yargılandığı davaya çağrı yapan Baba Yunus Dinç, “Asıl sorumlu yargılansın” dedi.

1 HAFTA TUTUKLU KALDI

Işıl Öykü Dinç, 18 Mayıs’ta sahil yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dinç’e çarpan aracın sürücüsü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Ö.F.B. olayın ardından 19 Mayıs’ta tutuklandı. İddianame ise 3 gün içinde, 21 Mayıs’ta hazırlandı. Ö.F.B., 23 Mayıs’ta, olaydan yaklaşık 1 hafta sonra “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle adli kontrol şartıyla yurtdışı yasağı verilerek serbest bırakıldı.

Ancak olaya ve soruşturmaya ilişkin soru işaretleri burada başladı. Ö.F.B. tutuklandığı sırada vekâletini AKP MKYK Üyesi ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fatih Sadullah Selman’a verdi. Selman, Ö.F.B. hakkında adli kontrol şartıyla yurtdışı yasağı kararına 30 Mayıs’ta itiraz etti. İtiraz dilekçesinde Ö.F.B.’nin “özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı, düzenli bir hayatı olduğu, bu nedenle kaçma şüphesi olmadığı” yazıldı. Ancak Ö.F.B.’nin “özel hastanede çalıştığı” söylenirken iddianame, kamu görevlileri ile ilgili olayları incelemekle görevli “Memur Suçları Soruşturma Bürosu”nca hazırlandı.

MOBESE KAYDI YOK

Kazanın yaşandığı gün bölgedeki MOBESE kayıtlarının yenileriyle değiştirildiği gerekçesiyle kamera kayıtlarının olmadığı ileri sürüldü. Tutuklanan şüpheli erkek iken görgü tanıklarına iddiasına göre aracı sürek kişi kadındı. Işıl Öykü Dinç’in babası Yunus Dinç “Kaza gecesi kızımın eşyalarını getiren polisler, şoförün kadın olduğu bilgisini verdi” dedi.

MOBESE kayıtlarının bulunmaması ise suçun üstlenilip, üstlenilmediğine dair soruyu beraberinde getirdi. Karakol ifadesinde tanık olarak dinlenen A.B. “aracı kullanan kişinin nişanlısı Ö.F.B. olduğunu, kendisinin de onun yanında oturduğunu” ifade etti.

TANIKLAR DİNLENMEDİ

Ailenin avukatı Kemal Özdemir, görgü tanıklarının dinlenmediğine dikkat çekti. Soruşturmanın çok hızlı bir şekilde yapıldığını ifade eden Özdemir, soruşturmanın genişletilmesini talep edeceklerini belirtti. Özdemir ayrıca, Dinç’in yanındaki arkadaşı N.R.’nin ifadesini almak için karakol karakol gezdirildiğini, ifadesini baskı altında imzaladığını söyledi.

SAVCI 3 KERE DEĞİŞTİ

Olayın ardından açılan soruşturmada 4 gün içinde 3 savcı değişti. Son savcının “Memur Suçları Soruşturma Bürosu”ndan olduğu öğrenildi.

Baba Dinç, kazadan 26 gün sonra olay anına ilişkin bir kamera görüntüsünü sosyal medyaya servis edilmesi sonucu öğrendiklerini söyledi. Dinç, “O güne kadar dosyaya girmeyen görüntü birden servis edildi. Madem bu görüntü ellerindeydi, biz neden 26 gün boyunca bu görüntüden bihaberdik?” diye sordu. Dinç, “Biz hiçbir zaman kızımız kusursuz demedik, kazadır, olabilir dedik. Ama sonrasında yaşananlar kafamızda soru işaretleri doğurdu. Asıl sorumlu adil bir şekilde yargılansın istiyoruz” dedi.