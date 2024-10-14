Bir kent maden kuşatmasında

Haber Merkezi

Giresun Tirebolu ilçesi Harkköy’de kurşun, çinko, altın, gümüş yeraltı ocağı işletmeciliği için arama ruhsatı verilmesi tepkilere neden oldu. Bakırköy’de önceki gün bir araya gelen yurttaşlar bir açıklama yaptı. Harşit Vadisi Platformu adına açıklama yapan İstanbul Giresunlular Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahu Karaibrahimoğlu, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Giresun’un yüzde 85’inin, Gümüşhane’nin ise yüzde 95’inin madenlere ruhsatlı olduğunu anımsattı.

Karaibrahimoğlu, özetle şöyle devam etti:

"Vahşi madencilik faaliyetleri nedeniyle Giresun’un cennet ilçeleri Tirebolu ve Doğankent’in yüksek orman köylerinde büyük çevre felaketleri yaşanmaktadır. Mücadelemiz sürerken bu kez Tirebolu ilçesi Harkköy’de başlatılması planlanan madencilik faaliyetleri karşımıza çıkmıştır. Kurşun-çinko-altın-gümüş yeraltı ocağı işletmeciliği için verilen ara ruhsat Karaahmetli, Örenkaya, Menderes, Harkköy ve Kuskunlu köylerini kapsamaktadır. Bölgemiz maden ruhsatlarının tehdidi altındadır. Kamu yetkililerini doğamızı ve korumaya çağırıyor; vahşi madencilik faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz.’’