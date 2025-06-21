Bir kentte daha denize girmek yasaklandı

Düzce''nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Öte yandan Sakarya'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de denize girmek yasaklanmıştı.