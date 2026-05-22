Bir kentte ekmeğe zam

Osmaniye'de 220 gram ekmeğin fiyatı zamlandı.

Osmaniye'nin merkezi ile Kadirli'nin de arasında bulunduğu bazı ilçelerde ekmek fiyatında değişikliğe gidildi.

Buna göre, 220 gram ekmek, Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kararıyla 15 liradan 17,5 liraya yükseldi.

Zam; un, maya, susam ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle yapıldı.

Ekmek zammına ilişkin konışan bir fırıncı şunları söyledi:

"Biz istemeyiz ekmeğe zam yapmayı ama maya bir yandan, un bir yandan, elektrik, doğal gaz bir yandan, vergiler bir yandan… Bizi bu yola sevk ediyor. Mesela maya geçen sene 550 liraydı, bu sene 1050 liraya yükseldi. Elektriğe yüzde 30 zam geldi, doğal gaza yüzde 30 zam geldi. 900 liraya aldığımız un şu an 1200-1300 liraya dayandı. Her şeye zam geldiği için biz de istemiyoruz ama mecburiyetten. İşçiler, ustalar 'zam' diyor. Ustanın alım gücü düştükçe bize yansıtıyor, biz de mecbur ekmeğe yansıtmak zorunda kalıyoruz."