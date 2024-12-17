Bir kilo ıhlamur gram altın fiyatıyla yarışıyor

Kış aylarında çayı en çok içilen bitkilerden ıhlamur, bu yıl geçen seneye oranla daha az bulunuyor. Piyasada ıhlamurun az olması fiyatlara da olumsuz yansıdı. Geçen yıl kilosu 600 TL olan ıhlamur, bu yıl 2 bin 500 TL'den satılıyor. Aktarlar, yurttaşların 50 gram ve 100 gram halinde ıhlamur alabildiğini ifade etti.

Aktar Murat Amanvermez, “Bu sene geçen seneye göre piyasada ıhlamur daha az, fiyatları çok yüksek. İnsanlarımız soğuklara dirençli hale gelmek için tüketmek zorunda kalıyor. Ihlamur fiyatları çeşidine göre bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar en çok 50 gram ya da 100 gram satın alıyor” dedi.

Amanvermez, "Ihlamurdaki pahalılık nedeniyle insanlar diğer kış çaylarına da rağbet gösteriyor. Çünkü diğer kış çayları ıhlamurdan daha ucuz. Bu nedenle hatmi çiçeği, karabaş, yasemin, adaçayı, papatya ve melisaya da ilgi arttı. En çok 100 gramı 30 TL’den satılan adaçayı tüketiliyor" diye konuştu.