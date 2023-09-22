Bir kişi Güven Anıtı'nı ateşe vermeye çalıştı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi Güvenpark’ta bulunan anıtı ateşe verdi. Olay, saat 19:30 sıralarında Güvenpark’ta meydana geldi. Bir kişi anıtın önünde yangın çıkardı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Güncel 22.09.2023 22:51 Giriş: 22.09.2023 22:51

Güncelleme: 22.09.2023 22:58 Kaynak: iHA

A- A A+

FOTOĞRAF: İHA