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Bir kişi Güven Anıtı'nı ateşe vermeye çalıştı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi Güvenpark’ta bulunan anıtı ateşe verdi. Olay, saat 19:30 sıralarında Güvenpark’ta meydana geldi. Bir kişi anıtın önünde yangın çıkardı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Güncel
  • 22.09.2023 22:51
  • Giriş: 22.09.2023 22:51
  • Güncelleme: 22.09.2023 22:58
Kaynak: iHA
Bir kişi Güven Anıtı'nı ateşe vermeye çalıştı
FOTOĞRAF: İHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi Güvenpark’ta bulunan anıtı ateşe verdi. Olay, saat 19:30 sıralarında Güvenpark’ta meydana geldi. Bir kişi anıtın önünde yangın çıkardı. Yangın bölgede bulunan trafik polisinin yangın söndürme tüpü ile müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangını çıkaran şahıs ise Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Olayın ardından belediye ekipleri tarafından anıt temizlendi.
Geçtiğimiz günlerde anıtın üzerine çıktığı belirtilen şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. 

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