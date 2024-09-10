Bir kişinin yaralandığı silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga olayına karışan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Caddesi ve Maarif Mahallesinde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olaya karıştıkları tespit edilerek yakalanan A.A., F.S., B.G., O.S., G.K. ve N.A. isimli 6 şüpheli tutuklanırken B.S., Y.S. ve B.G. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan M.K. isimli şahsın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.