Bir kıtadan diğerine: Ritmin ve melodinin izinde

Usta müzisyenler Erdem Sökmen (gitar), Eylem Pelit (elektrik bas), Volkan Öktem (davul) ve

Tuluğ Tırpan (piyano), müzikseverleri evrensel bir yolculuğa davet eden yeni enstrümantal

albümleri Terra Magica’yı gururla sunuyor.

Albüm, 25 Temmuz 2025’te Lin Records etiketi ile yayımlandı.

Bu dört parçalık albüm, Brezilyalı bestecilerin eserlerini çağdaş caz dokunuşları ve doğaçlamanın özgür ruhuyla harmanlayarak, dinleyiciyi farklı coğrafyaların ses manzaralarına taşıyor.

ALBÜM HAKKINDA

Terra Magica, müziğin sınır tanımayan doğasını kutlayan bir başyapıt. Her bir parça, farklı bir

hikâye anlatırken, dört müzisyenin kolektif yaratıcılığıyla zenginleşiyor:

Pescador (Alegre Corea): Okyanusun ferah esintilerini taşıyan bu parça, Erdem Sökmen’in

gitarı ve Tuluğ Tırpan’ın piyanosu arasında zarif bir diyalog kuruyor.

Curumim (Cesar Camargo Mariano): Yerli kültürlere saygı duruşunda bulunan bu

dinamik eser, Volkan Öktem’in ritimleriyle dans ediyor.

Lamentos (Raphael Rabello): Sökmen’in gitarının lirik anlatımıyla hüzün ve umudu bir

araya getiren duygusal bir yolculuk.

Orsa (Eylem Pelit): Eylem Pelit’in elektrik basıyla öncülük ettiği, modern caz ve Brezilya

tınılarının özgün bir füzyonu.

Müzisyenler Hakkında

Terra Magica, Türkiye’nin en saygın müzisyenlerinden oluşan bir kadronun imzasını taşıyor:

Erdem Sökmen (Gitar): Türkiye’nin önde gelen gitaristlerinden biri olan Sökmen, duyarlı

ve etkileyici çalım tarzıyla albümün ruhunu şekillendiriyor. Lirik dokunuşları, özellikle

Lamentos’ta dinleyiciyi derinden etkiliyor.

Eylem Pelit (Elektrik Bas): Caz ve dünya müziği sahnesinin tanınmış ismi Pelit, Orsa

parçasındaki bestesi ve sağlam bas hatlarıyla albüme modern bir enerji katıyor.

Volkan Öktem (Davul): Dinamik ve güçlü ritimleriyle tanınan Öktem, Curumim’deki

enerjik performansı ile albümün nabzını tutuyor.

Tuluğ Tırpan (Piyano): Klasik, caz ve çağdaş müzik arasında köprüler kuran Tırpan,

Pescador’daki incelikli piyano partisyonlarıyla albümün melodik derinliğini

zenginleştiriyor.

Bir Müzikal Yolculuk

Terra Magica, farklı coğrafyaların melodik dokularını bir araya getirerek, müziğin birleştirici

gücünü kutluyor. Brezilya’nın sıcak ritimlerinden çağdaş cazın özgür ruhuna uzanan bu albüm, dinleyicilere hem tanıdık hem de yenilikçi bir deneyim sunuyor.

Albüm,Lin Records üzerinden üzerinden dijital olarak yayınlandı ve müzikseverlerin beğenisine sunuldu.