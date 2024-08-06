Bir kıvılcım tüm bölgeyi yakar

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İsrail'in savaşı Ortadoğu'ya yayma planı adım adım işliyor. Tahran ve Beyrut'ta İran'ın müttefikleri olan Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından başlayan gerilimde karşılıklı restleşmeler sürüyor.

İSRAİL CEZALANDIRILMALI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da öldüren "siyonist rejimin büyük bir hata yaptığını" ve "bunun cevapsız kalmayacağını" dile getirdi. Tesnim haber ajansının aktardığına göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi Tahran'da kabul eden Pezeşkiyan, suikastın tüm uluslararası kurallara aykırı olduğunu ifade ederek "İran İslam Cumhuriyeti tüm ülkelerden ve özgür milletlerden, işlenen bu cinayetin en sert dille kınanmasını bekliyor" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani de yaptığı açıklamada, İran'ın "bölgedeki gerginliğin çatışmaya dönüşmesini istemediğini ancak daha fazla istikrarsızlık yaşanmaması için İsrail'in cezalandırılmasının şart olduğunu" belirtti.

Açıklamasında ABD'ye çağrıda bulunan Kanani, Washington'dan İsrail'e verdiği desteği kesmesini ve "saldırganın cezalandırılmasına" destek vermesini talep etti. İran Devrim Muhafızları'nın komutanı Hüseyin Selami de, "İsrail'in uygun bir zamanda cezalandırılacağını" ifade etti.

HİZBULLAH'TAN SALDIRI

Üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün geçen hafta İsrail tarafından öldürüldüğü Hizbullah, İsrail'in kuzeyine bir dron saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Hizbullah, ilgili açıklamasında "İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssün, İsrail'in Güney Lübnan'daki pek çok köyde gerçekleştirdiği saldırı ve suikastlara karşı bir tepki olarak vurulduğu" bildirildi.

İsrail ordusu da, söz konusu saldırıyı doğruladı ve bu saldırıda iki İsrail askerinin yaralandığını, ayrıca olay yerinde bir yangın çıktığını duyurdu.

LÜBNAN'I TERK EDİN

İsmail Haniye ile Fuad Şükür'e yönelik suikastların ardından, Ortadoğu'da savaşın yayılabileceği endişeleri üzerine Fransa, İtalya, ABD, Azerbaycan, İngiltere, İsveç, Kanada, Avustralya, Ürdün ve Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke, Lübnan'daki yurttaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi. Almanya, İsviçre gibi birçok ülke de bu ülkeye olan uçuşları askıya almıştı. Tel Aviv yönetimi ise olası bir saldırıya sert bir şekilde yanıt vereceklerini bir kez daha vurguladı. ABD yönetimi de saldırı halinde İsrail'in yanında yer alacaklarını açıklamıştı.

Bölgede tansiyon artarken İran’da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İranlı yetkililerle bölgesel güvenliği ele almak üzere Tahran’a gitti. Şoygu’nun İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya geleceği aktarıldı.