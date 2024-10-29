Bir köy direniyor

Haber Merkezi

Antep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karakesek köyünde, köylülerin hayvanlarını otlattığı mera alanlarına güneş enerjisi yapılmak isteniyor. Projeye karşı mücadele eden köylüler, “Bu paneller yapılırsa bizim köyden göçmemiz gerekecek. Topraklarımızı vermeyeceğiz” diye tepki gösterdi.

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Karekesek köylülerinin temel geçim kaynağı hayvancılık. Köylüler hayvanlarını köyde bulunan ve 300 dönümü aşkın mera alanında otlatıyor. Aylar önce köylülere bu mera alanlarına güneş enerji paneli kurulacağı söylendi. Köylüler ise bu projenin hem hayvancılığı bitireceğini hem de doğayı talan edeceğini ifade ederek bu projeye karşı. Gçtiğimiz haftalarda jandarma karakolunda Marplas firmasının yetkilileri ile görüşmeye çağırılan köylüler ‘’Bu iş eninde sonunda olacak’’ denilerek tehdit edildi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca köylülerle birlikte projenin yapılması planlanan mera alanlarını yerinde gördü ve ardından köylülerle toplantı yaptı. Ülkenin farklı yerlerinde enerji ve maden şirketlerinin yer alri ve yer üstü kaynaklarını kâr ve rant uğruna talan ettiğini söyleyen Karaca, köylülere her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Köy muhtarı Veysel Avan "Köyün yüzde 70’i hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Güneş panelini yaptırmak istemiyoruz. Bu proje 2022’de onaylanmış. Bize böyle bir bilgi geldiğinden itibaren itiraz ettik. Bu hattan doğalgaz boru hattı geçiyor. Biz buralara bir kazma bile vuramıyoruz. Ağaç bile dikemiyoruz. Peki bizimki tehlike arz ediyor da güneş paneli kurmak tehlike arz etmiyor mu?’’ diye sordu.