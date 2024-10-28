Bir köy direniyor: Topraklarımızı vermeyeceğiz!

HABER MERKEZİ

Antep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karakesek köyünde, köylülerin hayvanlarını otlattığı mera alanlarına güneş enerji panelleri yapılmak isteniyor.

Köylüler mera alanlarının enerji şirketlerinin talanına açılmak istenmesine karşı çıkarak, ''Güneş enerji paneli kurulacak alan bizim hayvanlarımızı otlattığımız meralar. Şirket yetkililerine söyledik, bir tek köylümüz bile bu projeye razı değil. Topraklarımızı vermeyeceğiz'' diyor.

ŞİRKETTEN KÖYLÜLERE TEHDİT

Karekesek köylülerinin temel geçim kaynağı hayvancılık. Köylüler hayvanlarını köyde bulunan ve 300 dönümü aşkın mera alanında otlatıyor. Aylar önce köylülere bu mera alanlarına güneş enerji paneli kurulacağı söylendi. Köylüler ise bu projenin hem hayvancılığı bitireceğini hem de doğayı talan edeceğini ifade ederek bu projeye karşı çıktı.

Projeye karşı olduklarını köye gelen ve projeyi yapacak firma olan Marplas firmasının yetkililerine de ifade ettiler. Son olarak köylüler geçtiğimiz haftalarda jandarma karakolunda firma yetkilileri ile görüşmeye çağrılarak ''Bu iş eninde sonunda olacak'' denilerek tehdit edildi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca köylülerle birlikte projenin yapılması planlanan mera alanlarını yerinde gördü ve ardından köylülerle toplantı yaptı.

Köy muhtarı Veysel Avan, ''Hayvanlarımızın otlak alanı burası. Bizim hayvancılığımızı öldürüyorlar. Köyün yüzde yetmişi hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Güneş panelini yaptırmak istemiyoruz. Bu proje 2022'de onaylanmış. Bize böyle bir bilgi geldiğinden itibaren itiraz ettik. Onlar yapmak istiyor biz yaptırmak istemiyoruz, durum bu. Bu hattan doğalgaz boru hattı geçiyor. Biz buralara bir kazma bile vuramıyoruz. Ağaç bile dikemiyoruz. Peki bizimki tehlike arz ediyor da güneş paneli kurmak tehlike arz etmiyor mu?'' dedi.

Muhtar Avan şöyle devam etti: ''Bir yanda hayvanlarınızı çoğaltın, biz size su için kuyu vuralım diyorlar. Diğer yandan bizim otlak alanımızı satıyorlar. Yani kaşıkla verip sapıyla göz çıkarıyorlar''.

''KÖYLÜLERİN HAYATINI MAHVETMEYİN''

Köy halkından Cengiz Benzer ise ''Bu paneller yapılırsa bizim köyden göçmemiz anlamına gelir. Çevre şehircilik, tapu kadastro, belediye, tarım orman bakanlığına gittik bizim bilgimiz yok diyorlar'' dedi.

Süleyman Öztokmak da bu arazinin köylünün midesine giden ekmek olduğunu belirterek, ''Biz ne olursa olsun buraya el konulmasına izin vermeyeceğiz. Köyde kimse razı değil bu işe. Sen bize bir gün yemek mi vereceksin? Bizim malımız olmasa biz açız'' diye ifade etti.

Bekir Özgeren isimli köylü de 'köylülerin hayatını mahvetmeyin' çağrısı yaptı: ''Şimdi nasıl olacak bu insanlar? Bugün güneş paneli yarın başka bir şey. Mutlaka bu iş sürer ve rant peşine başkaları da düşer. Sen bu köyleri bitirirsen bu köylerin insanı ne olacak?'' diye konuştu.

Köylülerden Talip Erkaç ise, ''Bu mera alanlarına biz parasını vereverek bekçi tuttuk, orman yetiştirdik. Şirket yetkililerine de söyledim bunu. Biri bana diyor ki: Yetiştirmeseydin! Devletimiz 'sağolsun' hep zenginden yana'' dedi.

TOPRAKLARIMIZI BİRLİKTE SAVUNACAĞIZ

Ülkenin farklı yerlerinde enerji ve maden şirketlerinin yer alri ve yer üstü kaynaklarını kâr ve rant uğruna talan ettiğini söyleyen Sevda Karaca, Karakesek köylülerinin toprağını, ağacını, doğasını, geçim kaynaklarını korumak isteyen diğer mücadeleci köylülerin deneyiminden öğrenmeleri gerektiğini, farklı yerlerde benzer deneyimler yaşayan köylülerle Karakesek köylüleri arasında bir köprü olmak için parti olarak bir köprü olacaklarını, köylüler birliklerini koruyup mücadele ettikçe de köylülere her türlü desteği vereceklerini ifade etti.