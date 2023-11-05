Bir KYK'de daha asansör düştü: Yaralılar olduğu bildirildi

Rize Ayder Kız KYK Yurdu'nda asansörün 9. kattan düştüğü iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde telaşlı kalabalık görünürken henüz asansörde kaç kişinin olduğu gibi detaylar paylaşılmadı. Öte yandan yaralanan öğrenciler olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Rize Ayder Kız KYK Yurdu'nda asansörün 9. kattan düştüğü iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde telaşlı kalabalık görünürken henüz asansörde kaç kişinin olduğu gibi detaylar paylaşılmadı. Öte yandan yaralanan öğrenciler olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Barınamıyoruz Hareketi adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Bugün yine kaldığımız yurtta asansör düştü. Yine ihmal, yine arkadaşlarımız hastaneye kaldırılıyor. Artık yeter! Tüm KYK yurtlarında asansörler derhal denetlensin! Bu ülkenin gençleri yaşasın!" denildi.

📍Rize Ayder Kız #KykYurdu



Bugün yine kaldığımız yurtta asansör düştü. Yine ihmal, yine arkadaşlarımız hastaneye kaldırılıyor.



Artık yeter! Tüm KYK yurtlarında asansörler derhal denetlensin! Bu ülkenin gençleri yaşasın! pic.twitter.com/UVuAGgH13V — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 5, 2023

Öte yandan Karadeniz Gazete'nin aktardığına göre Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder KYK Yurdu'nda yaşanan asansör kazası ile ilgili konuştu. Baydaş, "Sorumluların görevlerine son verilecek." dedi.