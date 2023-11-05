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Bir KYK'de daha asansör düştü: Yaralılar olduğu bildirildi

Rize Ayder Kız KYK Yurdu'nda asansörün 9. kattan düştüğü iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde telaşlı kalabalık görünürken henüz asansörde kaç kişinin olduğu gibi detaylar paylaşılmadı. Öte yandan yaralanan öğrenciler olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Güncel
  • 05.11.2023 23:51
  • Giriş: 05.11.2023 23:51
  • Güncelleme: 06.11.2023 00:35
Kaynak: Haber Merkezi
Bir KYK'de daha asansör düştü: Yaralılar olduğu bildirildi

Rize Ayder Kız KYK Yurdu'nda asansörün 9. kattan düştüğü iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde telaşlı kalabalık görünürken henüz asansörde kaç kişinin olduğu gibi detaylar paylaşılmadı. Öte yandan yaralanan öğrenciler olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

Barınamıyoruz Hareketi adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Bugün yine kaldığımız yurtta asansör düştü. Yine ihmal, yine arkadaşlarımız hastaneye kaldırılıyor. Artık yeter! Tüm KYK yurtlarında asansörler derhal denetlensin! Bu ülkenin gençleri yaşasın!" denildi. 

KYK’lerde bir haftada 50 ihmal
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