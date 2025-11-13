Bir mahkeme daha AYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımadı: Tahliye talebine yine ret!

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Tayfun Kahraman'ın tahliyesi talebinin yine reddedildiğini açıkladı.

"13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu içinde 2 satırda reddedildi" ifadelerine yer verilen açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkındaki kararlarına atıf yapıldı.

Meriç Kahraman'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Bugün 186. kez Vera ile birlikte Tayfun’u cam ardından 1 saat görmek için Silivri’ye gidiyorum.

Bugün diğer günlerden, önceki ziyaretlerimizden farklı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu içinde 2 satırda reddedildi.

Yıllardır tüm kamuoyuna Tayfun’un cebir ve şiddetle hiçbir alakasının olmadığını, masumiyetimizi anlattım, belgeledim.

Anayasa Mahkemesi de bu gerçeği hukuken doğruladı, belgeledi.

Ülkemizde, devletimizin varlığını, bekasını koruyan Anayasamız yürürlüktedir; Anayasa Mahkemesi’nin de esastan aldığı kararlar teknik ya da siyasi bir tartışmaya açık değildir.

Bugün gelinen aşamada ortaya çıkan vaziyet bizim ailemizin, Tayfun’un masumiyetinin çok ötesinde ülkemizdeki her bireyin anayasal güvenceleriyle ilgilidir.

Tüm samimiyetimizle hem yaşadıklarımız hem de ortaya çıkan vaziyetin nesnesi olmanın çok derin üzüntüsü içindeyiz

Dolayısıyla bugün itibariyle 44 aydır sürdürdüğüm haftalık iletişimimizi sonlandırıyorum.

Sözün bittiği yerde değiliz, söz bitmez.

Ancak bugünden sonra benim paylaşacaklarım olsa olsa sıradan bir ailenin fotoğraf albümü mahiyetinde olacaktır.

Bugünden sonraki ihtimallere dair söz hukukçuların, siyasilerindir.

Ocağımıza düşen bu yangını söndürmek için bizimle beraber su taşıyan herkese minnetle…

Allah kimseyi masumiyetini müdafaa etmek zorunda bırakmasın."

NE OLMUŞTU?

AYM, 31 Temmuz 2025’te Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini hükmetmişti.

Mahkeme; Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilen ve yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar vermişti.

Kararın gerekçesini açıklayan Mahkeme, “Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı”ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetmişti.

6 Kasım 2025’te ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahraman hakkındaki yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki talepleri reddetti.

Mahkeme kararında, "Anayasa Mahkemesi, hem Anayasa'ya hem de kanunun emredici hükmüne açıkça aykırı hareket ederek 'Yetki Gaspı'nda bulunmuştur" denildi.

"MAHKEME ANAYASAYI İHLAL SUÇU İŞLEMEKTEDİR"

Konuya ilişkin açıklama paylaşan TMMOB 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin anayasayı ihlal suçu işlediğini ifade etmişti:

"Anayasa Mahkemesi kararları diğer Mahkemeler de dahil olmak üzere herkes tarafından uyulması zorunlu ve bağlayıcı kararlardır. Yakın zamanda çokça şahit olduğumuz üzere Anayasa Mahkemesi kararlarına bir kez daha uyulmaması, bu durumun sıradanlaştırılmaya ve normalleştirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Ancak Anayasa hükümleri açıktır. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve bağlayıcıdır. Aksi davranışta bulunan kim olursa olsun Anayasa’yı ihlal suçu işlemektedir."