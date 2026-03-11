Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport talebi Meclis gündeminde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde görev yapan nitelikli personelin hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Koçak, sosyal medya hesabından söz konusu düzenlemeye ilişkin şu paylaşımda bulundu.

Kanun teklifine göre, en az 15 yıl kıdeme sahip savunma sanayii çalışanları bu kapsamda pasaport alabilecek.

Teklif, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketler, Millî Savunma Bakanlığı iştirakleri ve devlet adına yürütülen stratejik projelerde görev yapan savunma ve havacılık şirketlerini kapsıyor.

Koçak, bu adımın uluslararası faaliyetleri kolaylaştıracağını ve çalışanların emeklerinin takdir edilmesini sağlayacağını vurguladı.

Koçak, teklifin gerekçesinde, savunma sanayiinin sadece ekonomik bir sektör değil, Türkiye’nin tam bağımsızlığı ve stratejik gücünün teminatı olduğunu ifade etti.

Teklif yasalaşırsa, millî teknoloji hamlesine katkı sağlayan nitelikli insan kaynağı desteklenecek diyen Koçak, Türkiye’nin küresel rekabetteki konumu güçlendirileceğini ileri sürdü.