Bir metre ilerleme yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı hedeflerine yönelik gerçekleşme tahminlerinin paylaşıldığı Performans Programı, demiryolu ulaşımında konulan hedeflerin kâğıt üzerinde kaldığını gözler önüne serdi. Programa göre, hızlı tren hat uzunluğu ile sinyalli hat uzunluğuna yönelik hedeflere ulaşılamadı.

Hedeflenen sürede gerçekleştirilemeyen ve maliyetleri katlanarak artan projeler ile gündeme gelen demiryollarındaki politika başarısızlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporlarına yansıdı. Raporlar, demiryolu ulaşımında kritik önemi bulunan projelerde hedeflere ulaşılamadığını ortaya koydu.

SİNYALLİ HATTA ZAFİYET

Demiryolu ulaşımına yönelik hedeflerin kâğıt üzerinde kaldığını ortaya koyan verilerin arasında, güvenlik açısından kritik öneme sahip hedefler de yer aldı. Buna göre, ölümlü tren kazalarının önlenmesinde etkili olduğu belirtilen sinyalli demiryolu hattına yönelik hedefte de ilerleme sağlanamadı. 2024 yılında yüzde 58 olan sinyalli demiryolu hattı uzunluğunun toplam hat uzunluğuna oranı, ancak yüzde 2 artırılabildi. Türkiye’deki sinyalli hat oranının 2025 yılının sonunda yüzde 60’a ulaşacağı öngörüldü.

HEDEF KAĞIT ÜZERİNDE

En net başarısızlık ise hızlı tren hat uzunluğu hedefinde açığa çıktı. Hızlı tren hat uzunluğunun 2025 yılında 2 bin 607 kilometreye çıkarılması planlansa da gerçekleşme tahmini rapora, 2 bin 251 olarak yazıldı. Rapora göre, 2024 yılında 2 bin 251 kilometre olan hızlı tren hat uzunluğuna 2025 yılında bir metre dahi eklenemedi.

Benzer bir tablo, kentiçi raylı sistem hattı uzunluğu hedefinde de yaşandı. Bakanlığın verilerine göre, kentiçi raylı sistem hat uzunluğu 2025 yılında, 2024 yılına göre artırılamadı. 2025 yılı için 2 bin 607 kilometre olarak belirlenen kentiçi raylı sistem hat uzunluğunun 2025 yılı sonu gerçekleşme tahmini 2 bin 251 ile ifade edildi.