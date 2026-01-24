Bir metro hattı iki gün boyunca kapalı kalacak: Metro İstanbul'dan açıklama

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek zorunlu testler nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre hat, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla durduruldu ve cumartesi ile pazar günleri boyunca hizmet veremeyecek.

Hattın, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00’da yeniden işletmeye açılması planlanıyor. Bu süre zarfında Gece Metrosu seferleri de yapılamayacak.

OTOBÜSLE ULAŞIM SAĞLANACAK

Metro İstanbul, Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının devreye girmesiyle Üsküdar–Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceğini açıkladı. Hat kapalıyken güzergahta ulaşım, İETT otobüsleriyle sağlanacak.

Metro İstanbul'un yaptığı açıklama şöyle:

“23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.”