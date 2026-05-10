‘Bir mimarın fotoğrafları’ bu kez rehber eşliğinde

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 sergisi kapsamında yeni rehberli tur düzenliyor.

Ücretsiz olan tur, 14 Mayıs Perşembe saat 17.00’de, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler Koyunoğlu’nun mimarlık, fotoğraf ve yaşam deneyimleri üzerinden Türkiye’nin modernleşme sürecine görsel bir yolculuğa davet ediyor.

1900’lerden başlayarak özellikle 1920’li ve 1930’lu yıllarda çektiği fotoğraflarla anlatılan Koyunoğlu’nun yaşamı, rehberli turda mimarlık eğitimi aldığı Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ndeki öğrencilik yıllarından başlıyor.

Galericilikten nakliyeciliğe 31 farklı meslek icra etmiş Koyunoğlu’nun kişisel ve meslekî serüveni; Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir gibi kentlerin mimarileri, sokakları ve insanları üzerinden katılımcılara aktarılıyor.