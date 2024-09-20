Bir müzik ve kültür mozaiği konseri

Kardelen TATAR SİNECAN

Türk müzik kültürünün dünyadaki en önemli seslerinden Selda Bağcan, sınırları aşmış sesi ve yorumuyla 28 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da sahnede olacak. Sahneyi tarzının en güçlü yorumcularıyla paylaşacak.

Müziğin birleştirici gücü ile sahnede olacak olan isimler; soul müziğin efsane ismi Kym Mazelle, genç müzik janrının yükselen ismi Kum ve Dj Artemis unutulmaz bir konser verecek. House müziğin öncülerinden biri olarak kabul edilen ve müziğinde house, disco, soul ve pop müziğini ustaca birleştiren ABD’li şarkıcı Kym Mazelle, BKM Organizasyonu ile düzenlenen ‘Beynelminel Bir Buluşma’ etkinliğinde Selda Bağcan’dan hemen önce sahnede olacak.