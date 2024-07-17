Bir neonazi, Paris Olimpiyatları'na saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı

Colmar kentinde bu sabah 20 yaşındaki adı açıklanmayan Neonazi, Olimpiyatlar'a yönelik saldırılar planladığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda saldırı planladığı şüphesiyle bir Neonazinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Colmar kentinde bu sabah 20 yaşındaki adı açıklanmayan Neonazi, Olimpiyatlar'a yönelik saldırılar planladığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Telegram üzerinden "Fransız Aryan Birliği" isimli bir Neonazi grubunu yöneten kişinin, Nazi Almanya ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı tanklara atfen bu grupta Almanca "tank" anlamına gelen "Panzer" lakabını kullandığı belirtildi.

Panzer lakaplı kişinin Olimpiyat meşalesini taşıyacak sporculara saldırmayı planladığından şüpheleniliyor.