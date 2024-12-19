Bir nesil kayboldu

Türkiye’nin hemen her alanda gerileme yaşadığı AKP’nin iktidarlığında en çok tahrip edilen alanların başında eğitim geldi. Birbiri ardına yapılan değişiklikler nedeniyle neredeyse hiçbir öğrenci başladığı sistemle okulunu bitiremedi. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarına dahi yansıyan eğitim alanındaki tahribat, adeta koca bir kayıp nesil yarattı. AKP’nin kırıklarla dolu eğitim karnesine hak kayıpları, piyasalaştırma ve dinselleştirme damgasını vurdu.

İktidarın çarpık eğitim politikalarının sonucu, okulların kontenjanlarına yönelik verilere de yansıdı. Liselerin 11 ve 12’nci sınıflarında büyük kontenjan açıkları oluştu.

ÇARPICI KOPUŞ

BirGün, okul kontenjanlarına yönelik verilere mercek tuttu. Ankara Çankaya, İstanbul Ataşehir ve Hakkari Merkez ilçelerindeki liselerden örneklem alınarak yapılan çalışma, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

Buna göre, okulların 9 ve 10’uncu sınıflarda dolu olan kontenjanları, okuldan kopuşlar ile birlikte 11 ve 12’nci sınıflarda büyük açıklar verdi.

Ankara Çankaya’da bulunan ve sınavla öğrenci alan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nin 10’uncu sınıflarda yalnızca iki olan kontenjanı, 11 ve 12’inci sınıf kademelerinde sırasıyla sekiz ve 30 olarak gerçekleşti. İstanbul Ataşehir’deki Aşık Veysel Anadolu Lisesi’nde ise 10 ve 11’inci sınıflarda tek bir boş yer yokken 12’nci sınıf düzeyinde 25 kontenjan açıldı.

Ankara Çankaya Borsa İstanbul Turizm Meslek Lisesi’ndeki veriler ise çarpıcı boyuta ulaştı. Okulun, “Konaklama ve Seyahat” alanının 12’nci sınıf kademesinde 82, “Yiyecek ve İçecek” alanının 12’nci sınıf kademesinde ise 48 boş kontenjan olduğu belirlendi.

İMAM HATİPTE BOŞLUK

Benzer bir tablo Ankara Çankaya Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde açığa çıktı. Buna göre, Ankara Çankaya Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 12’inci sınıflarında 35, Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 12’nci sınıflarında da 59 boş kontenjan olduğu bildirildi.

Eğitim sistemindeki tahribatı ortaya koyan verileri BirGün’e değerlendiren Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “Aileler çocuklarını devlet okullarından alıp özel okullara göndermeye başladı. Özellikle lise düzeyinde sınava hazırlık amacıyla veliler, çocuklarını özel liselere yönlendirmeye başladı” diye konuştu.

Liselerin türlerine göre yeniden dönüştürülmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda planlama yapılması gerektiğini kaydeden Taştan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temel Lise adındaki apartman dairelerinde açılmış olan liseler dönüşerek normal lise oldular. Bu liselerin neredeyse tamamı üniversite sınavına yönelik eğitim yapıyor. Sosyal etkinliklerin olmadığı, beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi derslerin ötelendiği bu liseler sadece sınava odaklı eğitim yaptığı için veliler çocuklarını bu liselere kaydettirmeye başladı. Yine parası olan velilerin çocuklarının sınavı kazanmasının önü açılmış oldu. Diğer taraftan bu veriler imam hatip liselerinin kapasitelerinin çok altında eğitim öğretim faaliyeti yaptığını ortaya koyuyor. Liseler ortalama derslik başına 26-29 öğrenci ile eğitim öğretim yaparken imam hatip liseleri ortalama derslik başına 11 öğrenci ile eğitim öğretim yapıyor.”