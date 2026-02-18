Bir numaralı sorumlu Kurum’dur

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili davanın 6’ncı duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Sıradaki duruşma 14 Nisan’a ertelendi.

Duruşmaya, İliç madeninde hayatını kaybeden işçiler Uğur Yıldız ve Şaban Yılmaz’ın aileleri, davanın avukatı Akçay Taşçı; tutuklu sanıklar Operasyonlar Başkan Yardımcısı Iain Ronald Guille, Jeoteknik Başmühendisi Ali Rıza Kalender, Projeler Sorumlusu Shaun Swartz ve İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik katıldı. Iain Ronald Guille, liç alanının kendisi işe başlamadan önce tasarlandığını iddia ederek, yaşanan facianın görev tanımıyla ilgili olmadığını savundu. Selçuk Çiftlik ise iş güvenliği uzmanı olarak sorumluluğun kendisinde olmadığını öne sürdü ve tahliyesini istedi. Bilirkişi raporunda ağır kusurlu bulunan Jeoteknik Başmühendisi Ali Rıza Kalender ise şirket tarafından günah keçisi ilan edildiğini söyledi. Katliam sırasında yıllık izinde olduğunu belirterek suçlamaları reddeden Kalender, şirket yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti. Sanıkların savunması sonrası verilen aranın ardından söz alan Uğur Yıldız’ın ailesinin avukatı Ümit Altaş, öncelikle katılanlara ve vekillerine söz verilmesi gerektiğini belirtti. Altaş, CMK’nın 215 ve 216’ya uygun davranılmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Ancak mahkeme başkanı, yeniden sanık sorgusu yaptığını söyleyerek devam etti. Tutuksuz sanıklardan İNR Mühendislik Şirketi sahibi Ömer Ardıç, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin mağduriyet yarattığını söyleyerek kararların kaldırılmasını istedi. Tutuksuz sanıklar Erdi Seyhan, Aykut Ayderman ve Funda Ardıç savunmalarını tekrar ettiklerini ifade ettiler. Duruşmada söz alan Yıldız ailesi avukatlarından Ümit Altaş, her iki kök raporda da Anagold’un kusurlu olduğunu söyleyerek “Hani sanık?” diye sordu. Altaş, mahkeme başkanına “Cesur olun, sanık olarak getiremiyorsanız tanık olarak getirin Anagold yetkililerini, soru soralım” dedi. Duruşma 14 Nisan’a ertelendi. Duruşmanın ardından BirGün’e konuşan ailenin avukatlarından Akçay Taşçı, “Bilirkişi raporu önceki duruşmalarda yeterince tartışılmamıştı. Bu dava, son gelen raporun değerlendirilmesiyle geçti. Bizim açımızdan dosya başladığından beri ilk defa olumlu bir gelişme oldu. Yurtdışında olan sanıklarla ilgili kırmızı bülten talebinde bulunmuştuk. Mahkeme bu talebimizi kabul etti. Kırmızı bülten çıkarıldı, işlemleri yapılacak” dedi.