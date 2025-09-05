Bir okul çantasının maliyeti 5 bin TL'den fazla

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve veliler artan okul ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıya. Artan hayat pahalılığı sonrası okul kıyafetleri, servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen zamlar, dar ve orta gelirli ailelerin bütçesinde büyük yükler getiriyor. Veliler, bir öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyeden okul kıyafetine, spor ayakkabısından beslenme masraflarına kadar geniş bir alanda harcama yapmak zorunda kalıyor.

Eğitim Sen tarafından yapılan araştırmaya göre, defterden kaleme, boyadan çantaya kadar her kalem ürün aile bütçesini zorlarken, ilkokul seviyesindeki bir öğrencinin çantası ortalama 2 bin 800 ila 3 bin 800 TL’ye, ortaokul ve lise seviyesindeki bir öğrencinin çantası ise 4 bin ila 5 bin 800 TL’ye doluyor.

Eğitim Sen İzmir Şubeleri tarafından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, “Çocuk büyüdükçe ve eğitim kademesi yükseldikçe ailelerin maruz kaldığı maddi yükün de katlanarak artıyor. TÜİK’e göre resmi enflasyon Ağustos 2024’te yüzde 51,97 iken Ağustos 2025’te yüzde 33’e gerilemiştir. Ancak eğitim masraflarındaki ortalama artış yüzde 60’ın üzerindedir. Özellikle birden fazla çocuğu olan aileler için yük katlanarak büyüyor. Birçok veli en temel ihtiyaçları bile karşılayamaz hale gelmiş durumdadır. Büyükşehirlerde masraflar çok daha da yüksektir. Veliler her geçen yıl ağırlaşan eğitim masraflarını karşılayabilmek için ya borçlanmakta ya da başka temel ihtiyaçlarından feragat etmektedir” denildi.

Çocukların defter ve kalem gibi en basit ihtiyaçlarını karşılamanın dahi ciddi bir ekonomik planlama gerektirdiği belirtilen açıklamada, “Kırtasiye masraflarındaki artış sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamıyor. Eğer devlet kamusal bir sorumluluk üstlenmez, öğrencilere ücretsiz veya destekli kırtasiye sağlamazsa, düşük gelirli ailelerin çocukları okula eksik malzemelerle gitmek zorunda kalacak ve bu durum onların eğitim sürecinde geri kalmalarına neden olacaktır. Bugün gelinen noktada, en temel okul ihtiyaçlarının dahi fahiş fiyatlara ulaşması, çocukların eğitim hakkını fiilen tehdit eder hale gelmiştir. Eğitim, anayasal bir hak olduğuna göre öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması da devletin asli görevidir. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için kırtasiye malzemeleri, okul çantası ve temel ihtiyaçların ücretsiz sağlanması devletin sorumluluğu olmalıdır. Bu adım hem velilerin ekonomik yükünü hafifletecek hem de her çocuğun eşit şartlarda eğitim alabilmesinin önünü açacaktır” ifadeleri kullanıldı.