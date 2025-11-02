Bir ölüm ve milyarlık vurgun

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, tutulduğu Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında ölü bulundu. ‘Örgüt kurma, yönetme’, ‘örgüte üye olmak’, 'nitelikli dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer’in cansız bedeni, dün sabah saatlerinde tek kişilik odasındaki banyoda bulundu. Özer'in intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili Tekirdağ Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Özer'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Özer'in ölümüne ilişkin soru üzerine, intihar ihtimali şüphesi üzerinde durulduğunu söyledi. Tunç, “Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu, tüm bunlar soruşturulacak" dedi. Ancak tüm bunlar yaşanırken Thodex üzerinden yapıldığı iddia edilen milyarca dolarlık vurgun, mağdurların durumu ve dava sürecine dair soru işaretleri gündeme geldi.

YURTDIŞINA KAÇTI

Özer, 2017 yılında Türkiye merkezli bir kripto para borsası olan Thodex’i kurdu. Şirketin, Koineks Teknoloji Anonim Şirketi adıyla kurulduğu ve 400 bin lira sermaye ile faaliyete başladığı iddia edildi. Platform, 2019 yılında Thodex adını aldı, çok kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı ve özellikle 2020-2021 yıllarında ülkede en popüler kripto platformlarından biri haline geldi. Özellikle şirketin “bedava” kripto para dağıtımı, lüks araç çekilişleri gibi dikkat çekici kampanyaları bu süreçte etkili oldu. Ancak tüm bunların ardından tarihler 2021 yılının Nisan ayını gösterdiğinde Thodex, işlemlerini “bakım” gerekçesiyle durdurdu, kullanıcılar hesaplarındaki milyonlarca liralık kripto paralarına erişemedi. Thodex’te 400 bin kişinin hesabı bulunurken bunlardan 391 bininin aktif kullanıcı olduğu tespit edildi.

Özer, Thodex’te işlemlerin “durdurduğu” tarihte, 20 Nisan 2021’de yaklaşık milyar dolarlık kripto varlıkla İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıktı.

Buradan Arnavutluk’a giden Özer, 1 yıl sonra 30 Ağustos 2022’de gözaltına alındı. Arnavutluk Dıraç Temyiz Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayan Özer, Türkiye’den kaçtığı günün yıldönümünde, 20 Nisan 2023’te ülkeye iade edildi.

TARTIŞMALI TUTARLAR

Vurguna ilişkin ilk açıklamalarda tutarın 2 milyar dolar olarak belirtildi. Mağdur yatırımcıların avukatı Oğuz Evren Kılıç, borsada aylık yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu söyledi ve yaklaşık 2 milyar dolarlık paranın buharlaştığını hesapladıklarını ifade etti.

Ancak sonraki incelemelerde bu rakamların tartışmalı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Nisan 2021’de şirketin muhasebecisinden ve bilgisayarlarından elde edilen bilgilere göre yurtdışına çıkarılan paranın 108 milyon dolar olduğunu söyledi.

Özer’in, Soylu ve Çavuşoğlu ile 2019’da çekildiği fotoğrafları açığa çıkmıştı.

BİNLERCE YILLIK HAPİS

Özer’in Türkiye’ye iadesinin ardından yargı süreci başladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ve “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve malvarlığı aklama” suçlarından Özer ve 7’si tutuklu 21 sanık hakkında 12 bin 164 yıldan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama başladı. Mahkeme 7 Eylül 2023’teki 11 saat süren karar duruşmasının ardından, Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’e “örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “malvarlığı değerlerini aklama” ve “bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık” suçlarından toplam 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, ayrıca bir mağdur yönünden Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası verildi. Heyet, üç kardeşe ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası verdi.

İSTİNAFA TAŞINDI

Kararın ardından dosya, istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen 22. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozarak, Faruk Fatih Özer'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tahliyesine hükmederken diğer suçlardan ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yerel mahkemeye geri gönderilen dosya kapsamında Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına yeniden başlanmıştı.

‘TANIMIYORUM’ DEMİŞLERDİ

Thodex vurgunun ardından dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in fotoğrafları ortaya çıktı. 2019 yılının Aralık ayında peş peşe çekilen bu fotoğraflar kamuoyunun dikkatini çekerken dönemin bakanları Özer’i “tanımadıklarını” söyledi. Soylu o dönem yaptığı paylaşımda, “Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır” derken Çavuşoğlu da benzer bir açıklamada bulundu. Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada “Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir” ifadelerini kullandı.