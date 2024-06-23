Bir orman yangını da Balıkesir'de: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel 23.06.2024 17:53 Giriş: 23.06.2024 17:53

Güncelleme: 23.06.2024 17:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA