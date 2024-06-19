Bir otomobil markası daha iflas etti
Elektrikli araç sektöründeki bir marka daha iflas başvurusunda bulundu. ABD merkezli Fisker, açıklamasında başka bir üreticinin markayı satın alması için görüşmeler yapıldığı bildirdi.
ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu.
Firma tarafından yapılan açıklamada , 17 Haziran’da Delaware’de ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusu yapıldığı bildirildi. Varlıkların satışına ilişkin mali paydaşlarla görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.
Fisker’in kuruluşundan bu yana “inanılmaz” bir ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, “Ancak elektrikli araç endüstrisindeki diğer şirketler gibi biz de verimli bir şekilde çalışma kabiliyetimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık” dedi.
Fisker’in daha önce duyurduğu üretim durdurma kararının uygulanmaya devam edeceği de aktarıldı.
4 MARKA DAHA İFLAS İSTEMİŞTİ
Son dönemde rekabetçi elektrikli araç piyasasında, zayıflayan talep, kaynak yaratmada yaşanan zorluklar ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle operasyonel sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.
Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival iflas başvurusunda bulunan diğer elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.