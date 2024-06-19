Bir otomobil markası daha iflas etti

Elektrikli araç sektöründeki bir marka daha iflas başvurusunda bulundu. ABD merkezli Fisker, açıklamasında başka bir üreticinin markayı satın alması için görüşmeler yapıldığı bildirdi.

Ekonomi 19.06.2024 13:44 Giriş: 19.06.2024 13:44

Güncelleme: 19.06.2024 13:48 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos