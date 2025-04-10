Bir özel harekat polisi, AKP Genel Merkezi önünde intihar etti

Bir özel harekat polisi, görevli olduğu AKP Genel Merkez binası önünde intihar etti.

Bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ebubekir A. isimli özel harekat polisi beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Söz konusu polisin olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ebubekir A.'nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.