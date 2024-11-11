Bir özel hastane skandalı daha

Antep’te özel NCR International Hastanesi'nde ameliyata alındığında kalbi duran, iç kanama geçiren ve kolu kırılan 8 yaşındaki Serra’nın ailesi, 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Davayı istinafa taşıyan aile ‘‘Sonuna kadar bu işin peşindeyiz’’ dedi.

2016’da dünyaya gelen Serra bebek 42 günlükken, aynı hastanede çocuk doktoruna kontrole götürüldü. Doktor tarafından ailesine ‘‘Bebeğinizin kasık fıtığı ameliyatı olması gerekiyor, 15 dakikalık basit bir ameliyat’’ dendi, 6 saat sürdü. İddialara göre, ameliyat sırasında bebeğin kalbi 2 kez durdu, iç kanama geçirdi, yapılan müdahale nedeniyle kolu kırıldı, solunum yetmezliği nedeniyle makinaya bağlandı. 11 günlük yoğun bakım sonrasında ‘‘Bebeğiniz kendi solunumunu yapamıyor, trakeostomi gerekiyor’’ denilerek aileden bebeği Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne götürmeleri istendi. Serra bebek, 30 kez ameliyat oldu. Serra bebek, taburcu edildikten sonra anne ve babası eve yoğun bakım şartları sağlayacak steril bir oda kurdu. Anne bu süreçte işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Aile, hastaneye dava açtı. 6 yıl boyunca süren davada anestezi uzmanı doktor çocuk cerrahını, çocuk cerrahı anestezi uzmanını suçladı. Dosyaya da giren ifadelerde ameliyat sırasında bebeğe yanlış müdahalelerde bulunulduğu ortaya çıktı. Ancak hatanın kime ait olduğu ortaya çıkarılamadı. Hastanenin hukuken arşivlenmesi zorunlu olan belgeleri ortadan kaybettiği, bebeğin tüm kayıtlarını sildiği ortaya çıktı. Aile, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne, CİMER’e defalarca başvuruda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneye uyarı cezası vermekle yetindi. Hastane belgeleri mahkemeye sunmadığı için davada hastanenin suçuna ilişkin bir karara varılamadı ve ailenin tazminat talepleri karşılanmadı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Anne Nur Damla Yüzbaşı, yenidoğan çetesiyle gündeme gelen özel hastanelerin bebeklerin hayatıyla oynamasının bu kadar kolay olmaması gerektiğini söyledi.

Nur Damla Yüzbaşı

Anne, özetle şunları kaydetti: "Dava boyunca ortaya çıktı ki hastane bütün önemli belgeleri yok ettiği için davamızda haklılığımız ortada olmasına rağmen bilirkişiler, mahkeme heyeti bir karar veremedi. Başka bebekler benzer şeyler yaşamasın diye davamızı sürdüreceğiz. Bebekler para uğruna, rant uğruna öldürülmesin."

İddialar üzerine ulaştığımız hastane ise açıklama yapmak istemediğini, gerekli gördüğü takdirde yazılı açıklama yapacağını bildirdi.