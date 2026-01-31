Bir pankart rejimin tüm makyajını döktü

SOL Parti’nin İstanbul Küçükçekmece’de “Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı Devrimci Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankartı sebebiyle gözaltına alınan 3 kişiye halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından ev hapsi cezası verildi. Dün öğlen saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi’ne getirilen SOL Partililer, akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilirken çok sayıda yurttaş ve SOL Partili adliye önünde toplandı.

Mahkeme kararının ardından adliye önünde konuşan SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, “Arkadaşlarımız 3 gün önce bu memlekette laiklik için, demokrasi için, memleketi bir avuç şeriatçıya faşiste teslim etmemek için gözaltına alındı. Arkadaşlarımız 1 gün nezarette tutuldu. Sabahtan beri savcının ifade almasını bekledik. Savcılar değiştirildi ve tutuklamaya sevk olarak arkadaşlarımızı mahkemeye sevk ettiler” dedi.

HALK DESTEK VERİNCE YARGIYA BAŞVURDULAR

“2 gündür sosyal medyada bir gerici provokasyon sürdürülüyor” diyen Demirdöğen şöyle konuştu: “Şu an ülke bir karanlık içerisinde. Ve o karanlığı bir avuç şeriatçı, bir avuç faşist ile daim kılmaya çalışıyorlar. Bu bir avuç azınlığın hüküm sürdüğü, ülkeyi sömürdüğü bir düzen yaratmak istiyorlar. Yürüttükleri bütün provokasyon bunun için. Bu provokasyon başarılı olmayınca, destek göremeyince, Küçükçekmece halkı o pankarta sahip çıkınca sosyal medyada geniş kamuoyu bu laiklik talebine destek verince her zaman olduğu gibi yargıyı siyasetin bir aparatı haline getirip gözaltı ve tutuklamaya kalkıştılar. Ama arkadaşlarımızın gösterdiği irade ve bizim dayanışmamızla bu kararı ortadan kaldırdık. Sevgili arkadaşlar bu şeriatçı bir avuç azınlık şunu iyi bilsin ki bu memlekette ne yaparlarsa yapsınlar laikliğe, demokrasiye sahip çıkan milyonlar Bir pankart rejimin tüm makyajını döktü Laiklik pankartı nedeniyle gözaltına alınan SOL Partili 3 kişiye, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ev hapsi verildi. Karar, tepkilere neden olurken partiden yapılan açıklamada “Gerici rejim kalıcılaştırılmak isteniyor” denildi ABD’nin Ortadoğu için önerdiği dini ve etnik kimliğe dayalı yönetim anlayışı, Saray’ın da yeni hedefi. Gerici rejimin kalıcılaştırılması Afganistan’dan Suriye’ye estirilen rüzgârın ülkede iktidarı yeniden tahkim etmesinin aracı olarak görülüyor var. Bizler, arkadaşlarımız, bu memleketin aydınlık insanları memleketin dört bir yanında laikliğe sahip çıkmaya devam edecek, devam edeceğiz”

BİR PANKARTIN AÇIĞA ÇIKARDIKLARI

Pankartın asılmasının ardından yandaş Yeni Şafak’tan Yeni Akit’te çıkan haberlere, gericilerden Saray’ın danışmanı Oktay Saral’ın açıklamalarına kadar laikliği savunan herkes topyekûn hedef alındı.

Saral, sosyal medya hesabından pankartı asan SOL Partilileri provoke etmeye çalışan gericiyi de tebrik etti. Saral, “Bu toprakların ruhunu, bu milletin inancını savunan vatandaşımızı yürekten tebrik ediyorum. İnancımıza uzanan dile karşı susmayan her ses, bu ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır” ifadelerine yer verdi.

ÜLKEYİ KARANLIĞA SÜRÜKLÜYORLAR

Laiklik pankartına karşı ayağa kalkan Saray rejimi ve arkasındaki tarikat cemaat ağlarının bu saldırıları rejimin yeni dönem dizaynından bağımsız değil.

Yaşananlar, ülkenin eksenini giderek Ortadoğu’daki karanlık rejimlere doğru götüren Siyasal İslamcı tek adam rejiminin politikalarının sonuçları olarak ortaya çıkıyor.

Suriye’de cihatçı HTŞ güçlerinin yönetime gelmesiyle birlikte devam eden süreçte ABD Ortadoğu Büyükelçisi Tom Barrack’ın kamuoyuna açık biçimde dile getirdiği “Türkiye Ortadoğudur” ifadesi de Suriye’deki yönetim için örnek verdiği “Osmanlı milletlerarası sistemi” vurgusu da Saray rejiminin yeni emperyalist dizaynın merkezinde konumlandığının örnekleri arasında yer alıyor.

Rejimin aktörlerinin Suriye’deki cihatçı HTŞ güçlerine yönelik olumlayıcı değerlendirmelerle gerçekleştirdiği açıklamalar ise beslenen etnik ve mezhepsel politikaların ülke içerisindeki yansımalarına ilişkin ipuçları sunuyor.

Tüm bu gelişmeler Siyasal İslamcı tek adam rejimine hayır demenin ABD’ye hayır demek olduğunu ve ülkede yükseltilmesi gereken bir anti-emperyalist bir hattın önemini ortaya çıkartıyor.

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ülke içerisindeki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Cangül Örnek, “Suriye’de son iki haftada yaşananların Türkiye’yi doğrudan etkileneceği ilk andan itibaren söylendi. Türkiye’deki ideolojik tablo da hızla değişiyor ve bu tablonun iyi analiz edilmesi bence çok önemli” dedi.

“Örneğin, kısaca HTŞ-SDG gündemi olarak kodlayacağım son gelişmeler bize Türkiye’deki Cumhuriyetçi birikimi zehirleyen bir “seküler milliyetçilik”, hatta “ırkçılık” sorunumuz olduğunu gösterdi” diyen Örnek, şu ifadelere yer verdi:

“Bu cephede bir ayrışma lazım. Ülkenin birliğini dinamitleyen bu yaklaşım, ABD-İngiltere-İsrail üçlüsünün bölge siyaseti doğrultusunda yönlendirilmeye çok açık. Üstelik fetihçi, yayılmacı söylemi AKP’nin bölge politikasıyla da çok uyumlu. Öte yandan cihatçı bir iktidarın Türkiye’nin dibine yerleştiğini unutmamak lazım. Bu hareketin en önemli özelliği “ulus-devlet ötesi” bir siyasi-ideolojik ufku olmasıdır. Uluslararası cihadın Afganistan’dan çıkıp Suriye’de kazanması, tüm bölge için yeni bir durum. Şu an olaylar çok sıcak olduğu için bunun tarihsel önemi yeterince anlaşılamıyor olabilir ancak yaşananlar tüm bölgeyi değiştirecek önemde.

Türkiye uzun süredir “Ortadoğulaşıyor”. Bu süreç en az 2010’ların başından beri çok hızlanmış durumda. Ortadoğu ilerici, devrimci dinamiklerin güçlendiği bir coğrafya olsaydı bu kendi başına kötü bir şey olmayabilirdi. Tom Barrack’ın kastettiği anlamda “Ortadoğulaşma” hem Türkiye’nin Ortadoğu’daki etnik ve mezhepsel çatışmaların içine gömülmesi anlamına geliyor, hem de Türkiye’de siyasal, ideolojik ve sosyal zeminin bu doğrultuda dönüşmesi anlamına. ABD, Soğuk Savaş tarihi boyunca Ortadoğu’da rol vermemişti. Türkiye’den böyle bir rol oynamasını isteyen İngiltere olmuştu. 20. yüzyılda ilk kez ABD, Türkiye’deki rolünü önemsiyor ve bu rolü bölgenin dizaynı için kullanıyor. Tabii İngiltere ile işbirliği içinde. Böylece Türkiye ilk kez İsrail’in güvenliğinin öncelik olarak belirlendiği yeni bir düzenin yapıcısı konumuna gelmiş bulunuyor. Önümüzdeki dönemde inşaat ve ticaret sermayesi Ortadoğu’yu yutmaya girişecek. Filistin’le ilgili projeleri hepimiz gördük. Türkiye bu sürecin de önemli bir aktörü olmaya hazır. ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu “Barış Kurulu” adını taşıyan tuhaf yapıya hemen katılma kararı alması da Türkiye’nin bu Ortadoğu dizaynında tereddütsüz biçimde ABD ile hareket edeceğinin bir göstergesi.

BU KOŞULLARDA HALKA YARAR ÇIKMAZ

Bölgedeki mevcut tabloya da değinen Örnek, şöyle konuştu: “Tüm siyasal aktörler için artık yeni gerçeğe uyum sağlama vakti. Bu tabloda en ağır darbeyi Kürt hareketinin aldığı görülüyor. Suriye’de ABD ile işbirliğinin sonuçları sadece reelpolitik düzlemde bir sorgulamayla geçiştirilemez. Bunu çerçeveleyen kuramsal ve ideolojik çerçeve de önemli ölçüde yanlışlandı. Öte yandan içeride yürütülen “süreç” henüz rafa kaldırılmış değil. Kaldırılıp kaldırılmayacağını belirleme inisiyatifi sadece Cumhur İttifak’ına, hatta Recep Tayyip Erdoğan’a ait. Eğer Erdoğan, önümüzdeki Anayasa tartışması ve seçim sürecinde bu görüşmelerin kendisine fayda sağlayacağını düşünürse devam eder. Eğer artık bir fayda sağlamayacağını düşünürse masayı devirir. Şurası net ki bu şekilde inisiyatifin tamamen iktidarda olduğu bir sürecin Türkiye’de kimseye, özellikle halka bir faydası olamaz. Tüm bu sürece karşı çıkanların öncelikle biraz tartışması gerektiğini düşünüyorum. Yeni dönemde mücadelenin siyasal ilkeleri neler olacak? Örneğin, “kendi kaderini tayin hakkı” bugün ne anlama gelmektedir? Türkiye’deki her geçen gün yeni uygulamasını gördüğümüz dinselleşme, kamu yönetiminin dinsel usullere dayandırılması sürecine nasıl karşı çıkılmalıdır? Kürt sorunu nedir ve nasıl çözülecektir? Türkiye’nin Ortadoğu politikası nasıl olmalıdır? Türkiye’nin AB ile ilişkileri konusunda ne düşünülmektedir? Bu konularda daha net olunması, bana kalırsa şu anda sol siyasetin en önemli gündemi.