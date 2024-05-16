Bir Peyk müzikali: 'Hamiyet' 6 Haziran'da Harbiye'de

Indie müziğin Türkiye’deki köklü gruplarından Peyk’in ilk müzikali “Hamiyet” yolculuğunu, 6 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda taçlandırıyor.

İlk kez geçtiğimiz kasım ayında 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan müzikal, Peyk’in solisti İrfan Alış’ın çocukluğunda yer etmiş sıra dışı bir kadının hikayesini 80’lerdeki bir işçi mahallesinden bugüne taşıyor.

Işıl Kasapoğlu'nun sahneye koyduğu müzikalin senaristliğini ise Masumlar Apartmanı, Ömer dizilerinin senaryolarına da imza atan Deniz Madanoğlu üstleniyor.

Aslı İnandık’ın Hamiyet karakterine hayat verdiği müzikal, zengin kadrosuyla da dikkat çekiyor. Sermet Yeşil, Esra Kızıldoğan, Sabahattin Yakut, Ezgi Çelik, Uygar Özçelik, Bilgesu Kural ve Cansu Bahadır’ın rol aldığı müzikalde Peyk de tam kadro sahnede yerini alıyor.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 6 Haziran’da saat 21.00’de izleyiciyle buluşacak müzikalin biletlerine Bubilet, Biletinial, Biletix ve Tiyatrolar'dan ulaşılabilir.