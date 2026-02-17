Bir polis intiharı daha: Son mesajında Sedat Peker'i etiketledi

Giresun Piraziz'de görev yapan polis memuru Emrah Sevim, tabancasıyla hayatına son verdi. Polis memuru son mesajında suç örgüyü lideri Sedat Peker'i etiketledi.

Olay Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana geldi. Piraziz İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan Emrah Sevim, evinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Sevim'in cenazesi kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Adli Tıp'a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEDAT PEKER’İ ETİKETLEDİ

Evli ve bir çocuk babası olan polis memuru Sevim'e ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Sedat Peker'in etiketlendiği paylaşımdaki mesajda, "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun Sedat Peker" ifadeleri yer aldı.