Bir polisi öldüren silahlı suç örgütü üyelerinin davasında 17 sanığa tahliye

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Eylül'de yapılan duruşmaya, 30'u tutuklu 44 sanık katıldı. Öldürülen polis Hakan Telli'nin eşi Firdevs Telli ise bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Savunması alınan tutuklu sanıklardan Akın Arsakay, olayın yaşandığı gün bulundukları eve 2 kişinin geldiğini ve kendisine yönetici olduğunu söylediklerini iddia etti.

Bunun üzerine dayısı olan sanık Ozan Anucur'u kapıya çağırdığını öne süre Arsakay, "Aşağıda 2 tane motor olduğunu, motorlara bakmazsak polisi arayacaklarını söylediler. O sırada kapıda biri saklanıyordu. Diğer kişi parmağıyla gözetleme deliğini kapatıyordu. 'Polisi arıyorum' dedikleri sırada, dayım Ozan Anucur kapıyı araladı. Bakmak isterken dayımın üzerine atladılar. Kuzenim Diyar Anucur büyük silah, keleş dediğimiz evde bulunan silahla ateş etmeye başladı" dedi.

Bu sırada bir polisin yaralandığını gördüğünü, dayısı sanık Ozan Anucur'un da yaralandığını aktaran sanık Arsakay, Diyar Anucur'un kendisine ısrar etmesi üzerine eline silah alarak otoparka indiklerini, Anucur'un otoparkın kapısını açmaya çalıştığını ve kendilerinden önce oradan çıktığı için vurulduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Ozan Anucur da olay günü kendisiyle birlikte Akın Arsakay ve ölen Diyar Anucur'un birlikte evde oturduklarını, yemek söylediklerini, zil çaldığında da yemeğin geldiğini sandıklarını ileri sürdü.

Kapının arkasında bir kişinin saklandığını, kapı gözetleme deliğinin de kapatıldığını iddia eden sanık Anucur, "Kim olduklarını sordum, 'Bina yöneticisi' dediler. Aşağıda motor olduğunu, çalıntı olup olmadığını sordular. Beklemesini söyledim, ısrarla kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı az bir şey araladım, buyurun der demez silahın kabzasıyla kafama vurmaya başladı. 3 ay önce abim rahmetli olduğu için sağda solda bizi öldüreceklerini söyleyenler olmuştu. Abimin düşmanlarının elinden ölmektense, kendimi atacaktım." ifadelerini kullandı.

Bu sırada koridordan silah sesleri gelmeye başladığını, gelenlerin polis olduğunu düşünmediklerini öne süren sanık Ozan Anucur, olayın devamında polis memuru ve Diyar Anucur'un vurulduğunu, daha sonra bu kişilerin polis olduklarına inandığını savundu.

"POLİS OLDUĞUMUZU BİLİYORLARDI"

Müşteki polis B.Ö. ise ihbar üzerine gittikleri adresi müşteki polis memuru A.Y.Ç. ve şehit polis memuru Hakan Telli ile izlemeye başladıklarını söyledi.

Adrese motorcuların paket verdiğine ilişkin ihbar yapıldığını aktaran B.Ö, ihbarın doğru olduğunu gördüklerini, adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını düşündüklerini aktardı.

Müşteki B.Ö, adresi izledikleri sırada motorun geldiğini ve paket verildiğini gördüklerini kaydeden B.Ö, şöyle devam etti:

"Hakan Telli ve müşteki polis A.Y.Ç. haricinde üçüncü kişi olarak oradayım. Bir motor geldi. Biz beklerken binadan birinin çıktığını gördük. Binadan çıkan kişiye yöneldik. A.Y.Ç'ye 'Sen motorcuyu al, biz binadan çıkanı alacağız.' dedik. Motorcuyu A.Y.Ç. tuttu. Biz de diğer şahsı tuttuk. Elinde şeffaf poşet vardı. Kaba üst yoklamalarını yaparken sesleri çıkmıyordu. Polis memuru Hakan Telli lokum kutusu gibi kutuyu açtı. İçinde "uzi" diye tabir edilen silah çıktı. Diğer polis A.Y.Ç. 'Hemen takviye ekip çağıracağım.' dedi. Konuyu savcıya aktararak yukarı çıktık. Kapıyı çaldık, polis olduğumuzu söyleyip 'Açın.' dedik. Polis olduğumuzu biliyorlardı. Açtı açmadı diye beklerken Ozan Anucur, sol eliyle kapının koluna, sağ eliyle silahı doğrultarak kapıyı açtı. En başta üçümüzü Ozan vuracaktı, vuramadı. Sonrasında boğuşma oldu."

Boğuşma sırasında şehit polis Hakan Telli'nin göğsüne ateş edildiğini aktaran B.Ö, Telli'yi bir kat aşağıya indirerek takviye ekip çağırmaya devam ettiklerini söyledi.

Müşteki B.Ö, bu sırada silah seslerinin gelmeye devam ettiğini belirterek, "Geri dönüp Hakan abiye gidecekken binanın girişinde 3 kişi gördüm. Diyar'ın vurulduğunu gördükten sonra baş edemeyeceklerini düşünüp teslim oldular" ifadelerini kullandı.

17 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Burak Altundal, Emre Oral, Abdulmatalip Suratlı, Aykut Yalçın, Aziz Korkusuz, Emre Yalçin, Nafiz Karçığa, Ömer Çakmaz, Özgür Özterzi, Şerif Korkusuz, İbrahim Tacar, İbrahim Mücahit Baran, Semih Beyazkılınç, Engin Kadalık, Harun Bakaç, Muhittin Mert Durmuş ve Burak Pola'nın tutuklu kaldıkları süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar hakkında, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 1 kez imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.